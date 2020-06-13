Первая лига: Ящик Пандоры закрыт. Карточный домик спасен?

Нынче у нас празднуют то, что принято громко именовать победой футбола и торжеством здравого смысла. Не вижу препятствий. Я тоже люблю футбол и не люблю абсурда. Но отчего-то не столько радуюсь возобновлению Первой лиги, сколько задаюсь вопросами. И пытаюсь осмыслить всю эту свистопляску, которая ему предшествовала.

Почему это стало возможно? Говорят: ПФЛ, мол, совсем распустила клубы, нечего было с ними советоваться – нужно было обязать доигрывать и точка! Но ведь лига сия является добровольным объединением клубов и должна действовать в их интересах. А для этого необходимо понимать, в чем эти интересы заключаются. Особенно в столь беспрецедентных обстоятельствах.

Потому она не только обязана была узнать, кто чем дышит сегодня – после того как клубы были насильственно вырваны из системы соревнований, внимательнейшим образом их выслушать, но и прислушаться к мнению большинства. Подчеркиваю: не диктуя свою барскую волю, а прилагая максимум усилий для того, чтобы выйти из этого пике с наименьшими потерями.

Очевидно, так и вело себя руководство ПФЛ, которое столкнулось с парадоксальной ситуацией: большинство клубов высказались против продолжения банкета. И следует признать, что у них были для этого свои резоны – таковы наши реалии. Так же, как и то, что популярные слухи о нашей крепкой и благополучной Первой лиге были изрядно преувеличены.

Можно сколь угодно восхищаться крутизной интриги и очковой плотностью в турнирной таблице, но это не отменит того факта, что не менее половины команд лиги составляют прозябающие в ней статисты. Новым ярким примером такого клуба стал плавно погружающийся на дно последние шесть лет "Черноморец". Вернее, то, что сегодня принято называть этим именем.

Как одессит, могу вам сказать, что в городе, наверное, уже никого не удивило нежелание клуба доигрывать сезон. Экономия средств – основной лейтмотив его существования, и не суть важно, почему: сейчас речь не об этом. Но как вы думаете, сколько таких "черноморцев" в Первой лиге?

Думаю, в немалой степени, лакмусовой бумагой в этом вопросе стало первое голосование в ПФЛ. Половина команд лиги четко и недвусмысленно дала понять: для них будет лучше не играть до начала нового сезона. Карантин, мягко выражаясь, не прошел для них бесследно. И эффектный карточный домик Первой лиги явственно зашатался, грозя обрушиться.

Не завидую нещадно критикуемому президенту ПФЛ. Он оказался меж двух огней. Естественно было желание сохранить максимум овец в стаде, а немедленная доигровка может быть чревата их потерей в непредсказуемом количестве. С другой стороны, как откажешь оголодавшим волкам, рвущимся в схватку за новые охотничьи угодья – неугомонным претендентам на "вышку"?

Мечущееся из огня да в полымя руководство лиги даже решилось было на беспрецедентную меру: не исключать клубы за две неявки в сезоне. К счастью, вовремя спохватились – вы представляете, каким могло бы стать количество этих неявок? Когда ты знаешь, что можешь практически безнаказанно продинамить соперника. Вот он где был, ящик Пандоры!

Из этой же серии был и проект отдельного турнира для соискателей путевок в УПЛ: волки грызутся за вожделенную добычу, тогда как овцы мирно пасутся в сторонке, полегоньку обрастая шерстью до лучших времен. Но нет, не прокатило. Нашлись особо кровожадные хищники, которым подавай или все, или ничего. Здесь и сейчас.

Трудно сказать, чем бы это закончилось без вмешательства извне. Или наоборот легко – крах карточного домика был бы неминуем? Как водится, главным виновником происходящего в народе назначили Макарова. Развел, понимаешь, демократию! А надо было кулаком по столу: играть и никаких гвоздей – вот лозунг мой и наивного фаната!!!

Не стану повторяться насчет того, в чем заключается главная задача президента лиги. Однако отдельно умиляет требование неукоснительно соблюдать Регламент, звучащее у одних и тех же авторов с упорством, достойным лучшего применения, и с завидным постоянством. До такой степени, что вспоминается: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?

Ведь, если не спекулировать на этой теме, любому мыслящему человеку должно быть ясно, что мы сейчас переживаем время, когда незыблемыми не остаются регламенты крупнейших международных соревнований. Да что там спорт! Элементарный пример, которым то и дело козыряют "анархисты": закон о запрете ношения масок в разных странах никто не отменял. И?

Скажу вам больше. Не поверите, но, если дадите себе труд изучить Регламент, убедитесь: те или иные его положения уже нарушены. Но, согласен, проще не обращать на это внимания – и в одну дудку. Даешь соблюдение закона! Даешь сильную власть! Все ж так просто, епта!!! Вышли и заиграли. Вы футболисты или где?

Кстати, о футболистах. Как-то вскользь прозвучало: некоторым клубам может оказаться некем играть. Не то, чтобы совсем некем – наковыряют. Но что это будет за уровень игры? Посмотрим. Тема продления контрактов и оплаты труда по принципу "солдат спит – служба идет", и насколько это больно бьет по клубной экономике середняка Первой лиги – особый разговор.

Так же, как и тема пандемии, которую, представьте себе, тоже никто не сворачивает. Между прочим, как раз накануне судьбоносного решения внеочередной конференции ПФЛ в Украине был зафиксирован рекорд заболеваемости коронавирусом. К вопросу об актуальности ПЦР-тестирования.

Ведь если относиться к этому серьезно (а у меня полное ощущение, что каждый сам решает, как к этому относиться, и соответственно, соблюдать меры безопасности или нет – по крайней мере, в Одессе все выглядело именно так), то мы должны уяснить: в Первой лиге до сих пор могут быть команды, которые знакомы с этими тестами только понаслышке.

Нет, я понял: Поворознюк и Суркис им в помощь. Но что будет, когда тестирование пройдет? Неужто мы получим кристально чистую безболезненную лигу – в условиях, существенно уступающих возможностям клубов УПЛ? Что ж, тогда феномен "Карпат", где эта беда так удивительно совпала с проблемами самого неблагополучного клуба, получит новое звучание.

Если же один за другим пойдут положительные ответы – об этом даже думать не хочется. Как и о том, на чем постоянно акцентируют клубы: медицинский протокол и т.д., и т.п. К слову, коронавирус остается уважительной причиной – из-за него исключать из лиги не станут. Что там у Пандоры, ящички закончились?

Но, как говорил герой известного фильма, мы же с вами болельщики. Для нас главное – чтобы можно было посмотреть футбол. Поэтому нам, таки да, проще сделать морду кирпичом и требовать, чтобы футболисты играли в футбол. Примитивно сравнивая Первую лигу с УПЛ, а то и с чемпионатами других стран. И не заморачиваясь на аспектах и нюансах.

Это ладно. Странно, что подобным же образом ведет себя УАФ. Или это политическая необходимость – перед лицом постоянных нападок "оппозиции"? Что ж, очков это, безусловно, добавит. А вот к чему приведет расширение УПЛ – несмотря ни на что; более того – еще и расширение Первой лиги? И это – на фоне отказавшейся от доигровки сезона Второй.

Нет, ну "вышке" теоретически это еще может пойти на пользу. Но Первая лига? Пока полное ощущение, что хлипкий карточный домик пытаются удержать на поверхности, подсовывая под него лишние карты. А еще – бросив пару костей по бокам (доминошных – а вы что подумали?).

Очень хочется ошибаться, но иногда кажется, что он вообще держится на честном слове…