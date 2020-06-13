Шуст: В Первой лиге заработать на футболе нереально, люди вкладывают деньги из любви к игре

Страж ворот «Ингульца» Богдан Шуст поделился мнением о эпатажном поведении президента клуба Александра Поворознюка.

«Его можно понять, как и всех президентов, инвестором, которые вкладывают в футбол собственные средства. Они делают это из любви к игре, а не чтобы заработать, потому что в Первой лиге, да и в Премьер-Лиге тоже, зарабатывать не так легко. Потому если человек вкладывает честно заработанные деньги, то он и хочет видеть, как футболисты играют и получать удовольствие.

С командой он такой же прямой, прямее я еще не встречал, что заслужили – то и получаем. Но радует то, что ты видишь его настоящие эмоции, нет никакой маски. Иногда эмоции зашкаливают, но с этим ничего не поделаешь», - сказал экс-вратарь сборной Украины.