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Наставник Ингульца надеется, что в следующий раз встретится с Днепром-1 уже в УПЛ

Первая лига
(3 голосов)

Шансы на такую встречу очень высоки

Наставник Ингульца надеется, что в следующий раз встретится с Днепром-1 уже в УПЛ
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко высказался о товарищеском матче с "Днепром-1" (2:0).

- В Петрово сейчас полный позитив. Все радуются, что наш чемпионат возобновится уже через неделю. Мы долго этого ждали, хотя все и было затянуто, но когда ребята узнали об окончательном решении УАФ, то все были на очень эмоциональном подъеме, потому что футболисты должны играть в футбол.

Мы все начали несколько киснуть в этой тренировочной среде, поэтому надеемся, что к рестарту чемпионата никто не заболеет и все команды будут живы-здоровы.

Конечно, ждем интересную борьбу, ведь сейчас, пожалуй, наша первая лига одна из лучших за все время, и когда между восьми командами разница в несколько очков, то ожидается очень интересный финиш в турнире. Пусть победит сильнейший.

У нас стимулирования на контрольные матчи никакого нет, а с клубом "Днепр-1" уже давно сложились тесные теплые отношения. Мы давно друг друга знаем, и всегда у нас хорошие, яркие матчи между собой проходят.

Так и должно быть: дружить за полем, а на поле кто сильнее, тот и побеждает. Надеемся уже увидеться в следующем сезоне в УПЛ. Мы это говорили еще после кубкового матча – ждите нас в премьер-лиге, мы скоро к вам туда придем, – сказал Лавриненко.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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