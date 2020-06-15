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Новый тренер Руха: У меня были несколько иные планы относительно продолжения карьеры

Первая лига
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Но отказать клубу Иван Федык не мог

Новый тренер Руха: У меня были несколько иные планы относительно продолжения карьеры
Новина українською

Новый главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал свое назначение.

"Признаюсь, у меня были несколько иные планы относительно продолжения карьеры. Но в связи с ситуацией, которая сложилась в команде, недолго раздумывал над предложением, решил помочь.

Для меня самая большая мотивация - это необходимость добиться результата. Эта мотивация объединяет как весь тренерский штаб, так и футболистов. Во время зимних сборов командой была проведена очень хорошая работа. Многих игроков я уже хорошо знаю. Впереди чемпионат, изучаем всех соперников, тренерский штаб работает. Первая игра с "Агробизнесом", но для нас каждый матч как решающий", - сказал Федик.

Напомним, что Федык сменил на данном посту Леонида Кучука, который покинул "Рух" по собственному желанию.

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В статье: Рух (Львов) Иван Федык
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Источник:
ФК Рух

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