Официально: В Рухе инфицированы три игрока и доктор

Сегодня в СМИ появилась информация, что в львовском "Рухе" обнаружено несколько случаев заболевания коронаирусом. Позже эти данные подтвердил и президент ПФЛ Сергей Макаров.

– "Рух" сообщил нам об этой ситуации. Насколько знаю, завтра утром они сделают повторное тестирование. Соответственно, подключается медицинский комитет УАФ. Будем оценивать обстановку и решать.

– Ситуация настолько критическая, как у "Карпат", или меньше больных?

– Как нам сказали, больны три игрока и доктор. Но опять же – завтра сделают повторное тестирование. По его результатам будем все оценивать.