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Официально: В Рухе инфицированы три игрока и доктор
И это еще не окончательные данные
Сегодня в СМИ появилась информация, что в львовском "Рухе" обнаружено несколько случаев заболевания коронаирусом. Позже эти данные подтвердил и президент ПФЛ Сергей Макаров.
– "Рух" сообщил нам об этой ситуации. Насколько знаю, завтра утром они сделают повторное тестирование. Соответственно, подключается медицинский комитет УАФ. Будем оценивать обстановку и решать.
– Ситуация настолько критическая, как у "Карпат", или меньше больных?
– Как нам сказали, больны три игрока и доктор. Но опять же – завтра сделают повторное тестирование. По его результатам будем все оценивать.
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