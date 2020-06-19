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Официально: В Рухе инфицированы три игрока и доктор

Первая лига
(1 голосов)

И это еще не окончательные данные

Официально: В Рухе инфицированы три игрока и доктор
Новина українською

Сегодня в СМИ появилась информация, что в львовском "Рухе" обнаружено несколько случаев заболевания коронаирусом. Позже эти данные подтвердил и президент ПФЛ Сергей Макаров.

– "Рух" сообщил нам об этой ситуации. Насколько знаю, завтра утром они сделают повторное тестирование. Соответственно, подключается медицинский комитет УАФ. Будем оценивать обстановку и решать.

– Ситуация настолько критическая, как у "Карпат", или меньше больных?

– Как нам сказали, больны три игрока и доктор. Но опять же – завтра сделают повторное тестирование. По его результатам будем все оценивать.

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В статье: ПФЛ Рух (Львов) Сергей Макаров коронавирус
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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Директор холдинга (Ясный)
19.06.2020 в 22:12
Состав большой. Дозаявлять свободных агентов можно. Не помрут.
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0
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Григорий Листопадов
19.06.2020 в 22:07
Кто был против возобновления чемпионата,начали заражаться. ??????.очень не верится!
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0
0
avatar
Yurko-Zahid (Лаббок )
19.06.2020 в 22:20
І тренери в них недужають, і гравці позахворіли...
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0
0
kvna (кременчуг)
19.06.2020 в 21:49
Вторым составом значит играть - вот смотрю сейчас Сочи-Ростов играют , ростовчане приехали дублем (основной на карантине) ,правда счет на 75 мин. уже 8:1
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0
0
donkrot (Донецк)
19.06.2020 в 21:49
Почему я не удивлён? У миная тоже найдут!!! Инфа сотка!!!
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