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Тренер Металлиста 1925: Удаление Демченко - это эмоции. Судья решил удалить, это его право

Первая лига
(2 голосов)

Послематчевый комментарий тренера Металлиста 1925

Тренер Металлиста 1925: Удаление Демченко - это эмоции. Судья решил удалить, это его право
Новина українською

Ассистент главного тренера "Металлиста 1925" Евгений Писоцкий в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение своей команды (0:1) от "Миная" в матче 23 тура Первой лиги.

"Хорошая игра двух команд, которые претендуют на высокие места в турнирной таблице. Мы должны реализовывать моменты, чтобы доводить матч хотя бы до ничейного результата. Я считаю, что реализуй момент на первых минутах один в один и в начале второго тайма два фланговых прострела, то игра сложилась бы по-другому. Имеем то, что имеем. Мы не расстраиваемся, мы на правильном пути - играем в хороший атакующий футбол. Движемся в правильном направлении.

Удаление главного тренера? Это эмоции - одна желтая, вторая... Судья решил удалить тренера. Это его право", - сказал Писоцкий.

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В статье: Андрей Демченко Евгений Писоцкий Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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Серж Харьковский
10.07.2020 в 22:30
В каком смысле ХОРОШАЯ игра ???
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