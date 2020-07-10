Тренер Металлиста 1925: Удаление Демченко - это эмоции. Судья решил удалить, это его право

Ассистент главного тренера "Металлиста 1925" Евгений Писоцкий в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение своей команды (0:1) от "Миная" в матче 23 тура Первой лиги.

"Хорошая игра двух команд, которые претендуют на высокие места в турнирной таблице. Мы должны реализовывать моменты, чтобы доводить матч хотя бы до ничейного результата. Я считаю, что реализуй момент на первых минутах один в один и в начале второго тайма два фланговых прострела, то игра сложилась бы по-другому. Имеем то, что имеем. Мы не расстраиваемся, мы на правильном пути - играем в хороший атакующий футбол. Движемся в правильном направлении.

Удаление главного тренера? Это эмоции - одна желтая, вторая... Судья решил удалить тренера. Это его право", - сказал Писоцкий.