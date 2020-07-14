Стороженко: В КДК обращаться безрезультатно. Мы обратимся к Павелко

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко рассказал о недовольстве харьковского клуба судейством в недавнем матче Первой лиги с "Минаем" (0:1).

СМИ писали о том, что харьковский клуб намерен обратится с жалобой в КДК УАФ, однако Стороженко в эфире ТК Футбол дал несколько иную информацию.

"Могу подтвердить, что мы в КДК обращаться не будем. Мы полностью осознаем, что это безрезультатный шаг. Было два подряд нарушения правил и даже устного предупреждения не было.

Мы обратимся к Павелко. Если не получим ответа от него, то задействуем международную экспертизу по этим вопросам. Мы хотим, чтобы нам сказали, можно ли так играть в футбол, как было с "Минаем", - сказал Стороженко.