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Стороженко: В КДК обращаться безрезультатно. Мы обратимся к Павелко

Первая лига
(3 голосов)

Металлист 1925 намерен искать счастья в чиновничьих кабинетах

Стороженко: В КДК обращаться безрезультатно. Мы обратимся к Павелко
Новина українською

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко рассказал о недовольстве харьковского клуба судейством в недавнем матче Первой лиги с "Минаем" (0:1).

СМИ писали о том, что харьковский клуб намерен обратится с жалобой в КДК УАФ, однако Стороженко в эфире ТК Футбол дал несколько иную информацию.

"Могу подтвердить, что мы в КДК обращаться не будем. Мы полностью осознаем, что это безрезультатный шаг. Было два подряд нарушения правил и даже устного предупреждения не было.

Мы обратимся к Павелко. Если не получим ответа от него, то задействуем международную экспертизу по этим вопросам. Мы хотим, чтобы нам сказали, можно ли так играть в футбол, как было с "Минаем", - сказал Стороженко.

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В статье: Сергей Стороженко Андрей Павелко Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай КДК УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2020 в 20:14
О, це дуже перспективний адресат.
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Alex.696 (Немирів)
14.07.2020 в 20:09
Єслі ви нє атзавьотєсь, ми напішем в спортлото (с).
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