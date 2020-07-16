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Президент Ингульца предложил мэру Ивано-Франковска ответить за свои слова

Первая лига
(3 голосов)

"Ингулец деньги судьям не возит и игры не покупает"

Президент Ингульца предложил мэру Ивано-Франковска ответить за свои слова
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал скандальные высказывания мэра Ивано-Франковска Ивана Марцинкива, который после поражения "Прикарпатья" (0:1) назвал "Ингулец" "позорной командой барыг" и обвинил судью в необъективном назначении пенальти в ворота гостей на последних минутах игры.

"Я судейство не комментирую, потому что зарплату рефери не плачу. Как прокомментирую слова мэра Ивано-Франковска? У нас свобода слова, он высказал свои мысли. Но вопрос в том, готов ли он будет повторить и ответить за эти слова спустя пару дней…

У "Прикарпатья" было всего два удара по нашим воротам за весь матч, гости центр поля не переходили, просто у нашей команды не шел мяч в ворота. Мы заслуживали победу. Да, судья после матча признался, что ошибочно назначил пенальти в ворота "Прикарпатья".

Но при чем тут Поворознюк? Мы деньги судьям не возим и игры не покупаем. Об этом могу вам сказать со всей ответственностью. Пусть лучше мэр скажет, с каких денег команде были обещаны игрокам премиальные по 17 тысяч гривен за то, чтобы отобрать у нас хотя бы одно очко. Это деньги из бюджета города или кто-то привез?

Есть версия, что нас хотят втянуть в какую-то грязную историю. Может, "Ингулец" не хотят видеть наверху? Когда нам забивали из двухметрового офсайда, почему все молчали? Или пусть расскажут, сколько стоит пенальти в матче "Черноморца" и "Руха"…

УАФ обещает, что на матчах первой лиги тоже скоро будет система ВАР. Дай бог, я только за. Рефери тоже перегибают иногда, но мы никого никогда не покупали, это точно", – сказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (5)
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yunguvnor (м. Чернігів)
16.07.2020 в 18:08
Рагуль колхозний. Чуть шо - одразу збивається на бичку. Ах да, Поворознюку КДК після ботви по фєнє зобов'язана виписати штраф.
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maks1923 (Ирпень)
16.07.2020 в 18:02
Если бы судья "случайно " не ошибся,было бы 0:0,и похер сколько у кого ударов по воротам.
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0
-1
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Juva_07 (UA)
16.07.2020 в 17:47
Правильно, нефиг молчать! а еще лучше приехать к этому мэру, и чтоб он повторил это в лицо сказать) тогда и увидим истинное лицо мэра..)
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-2
yunguvnor (м. Чернігів)
16.07.2020 в 18:10
Ну то нехай говорить у суді, коли буде з руками у браслетах і чекатиме на вирок у вигляді позбавлення волі. Ця безкарна мразота заслуговує на 10 років тюрми, якшо не на 15.
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Kristo (Львов)
16.07.2020 в 17:34
Видимо судья "случайно ошибался", только почему то в одну сторону.
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