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КДК УАФ проверит на естественность действия арбитра Бондаря в матче Ингулец - Прикарпатье

Первая лига
(1 голосов)

Комитет арбитров рекомендует отстранить рефери от работы на матчах профессиональных команд

КДК УАФ проверит на естественность действия арбитра Бондаря в матче Ингулец - Прикарпатье
Новина українською

Комитет арбитров УАФ прокомментировал и дал оценку судейства Ивана Бондаря в матче 24-го тура Первой лиги "Ингулец" – "Прикарпатье" (1:0).

"Были обнаружены два эпизода, в которых арбитром были приняты нелогичные решения, не имеющие отношения к правилам игры.

53 минута – случайный контакт между защитником "Ингульца" и нападающим "Прикарпатья", который падает на газон из-за обычной естественной динамики движения. Толкование арбитра является несколько преувеличенным и нелогичным, это привело к несправедливому удалению нападающего "Прикарпатья" из-за получения второго предупреждения.

Кроме того, это событие привело к справедливому, но недисциплинированному проявлению злости тренера, которого арбитр был вынужден удалить. Все это было вызвано неправильным решением, которое трудно объяснить с точки зрения правил игры.

90+3 минута – нападающий "Ингульца" осуществляет явную, демонстративную и театральную симуляцию – он гротескно падает на газон. Решение арбитра назначить 11-метровый удар в то время, когда не произошло ни одного нарушения, является таким, что невозможно ни объяснить, ни каким-то образом обосновать положениями правил игры.

КА УАФ выражает удивление низким техническим уровнем арбитража и сообщает, что на следующем заседании КА УАФ будет предложено исключить Ивана Бондаря из списков арбитров, которые проводят матчи среди профессиональных команд.

Учитывая странность принятых арбитром решений, КА УАФ вынужден передать данное дело в комитет по этике и честной игры УАФ и контрольно-дисциплинарный комитет УАФ для проверки на естественность действий арбитра на поле, которые, возможно, были вызваны его посредственностью, или, возможно, другими внешними факторами, которые обусловили такой арбитраж", – сказано в заявлении УАФ.

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В статье: Иван Бондарь Ингулец (Петрово) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) Комитет арбитров УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
16.07.2020 в 18:49
53 хвилина - пенальті, а не "випадковий контакт ".
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