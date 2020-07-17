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Можно ли в Украине безнаказанно бить арбитров? Вице-президента УАФ выгораживают в скандале

Первая лига
(2 голосов)

С избиением арбитра

Можно ли в Украине безнаказанно бить арбитров? Вице-президента УАФ выгораживают в скандале
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников заявил, что почетного президента "Агробизнеса" и одновременно вице-президента УАФ Олега Собуцкого выгораживают в скандале с избиением арбитра после матча Первой лиги.

По словам Болотникова, неизвестно точно, кто именно разбил нос арбитру Иванову.

Говорят, что Собуцкий зашел в комнату арбитров с тремя амбалами. И, возможно, именно они его били. Наверное, именно эту версию сейчас будут раскручивать, чтобы отмазать Собуцкого - якобы бил не он, а кто-то другой.

Даже сам Собуцкий выдвинул эту версию, рассказывал, мол, арбитра хотели побить какие-то люди, а он их сдерживал ...Но что это за бред? Какие еще люди в подтрибунном помещении?

Болотников напомнил, что Собуцкий является вице-президентом УАФ.

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Его, скорее всего, отмажут. Но если это произойдет, то это будет приговором для всего украинского футбола - теперь выяснится, что можно безнаказанно бить арбитров!

И у меня есть аргумент о том, что это дело начинают "заминать". Я связался с арбитром Ивановым, он отказался что-либо комментировать, даже без ссылок на него. При этом человек прекрасно понимает: если журналисты не расскажут об этом деле, его точно спустят на тормозах.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий УАФ
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (8)
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simargl (Чернигов)
17.07.2020 в 12:45
А по существу судейства у журнашлюшки нет вопросов??? Нужна кровь, шоу и рубленные головы ))???
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0
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
17.07.2020 в 12:32
Є в Павелка Собуцький друг. Трохи бидло, трохи плуг. Але друг
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0
0
Liverpool 333 (Кировоград )
17.07.2020 в 12:26
И не только можно быть арбитров в нашей стране, а даже нужно. По другому никак.
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+2
0
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simargl (Чернигов)
17.07.2020 в 12:47
Экстрим и риск включены в таксу . Знал что могут и побить ,когда помогал. А еще в Петровом надо было накостылять... берут же арбитры, решают результат и ничего не бояться !!!
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0
0
Liverpool 333 (Кировоград )
17.07.2020 в 12:24
Лупашет наших судей нужно чтобы нормально судили и хабарей не брали. Нужно в регламенте добавить пункт плохо отсудил арбитр жди в комнате для получения пилюлей. Тогда только наши арбитры будут думать головой перед тем как что-то сделать
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+2
0
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Инспектор ( )
17.07.2020 в 12:07
Кто Собуцкий по жизни?
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+2
0
Gafan777 (Каменка)
17.07.2020 в 12:17
а кто спрашивает?
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0
-2
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simargl (Чернигов)
17.07.2020 в 12:48
Очень интеллигентный папик. Типа Поровознюка, только с воспитанием и без лишнего жира ))))
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0
0


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