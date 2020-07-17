Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Можно ли в Украине безнаказанно бить арбитров? Вице-президента УАФ выгораживают в скандале
С избиением арбитра
Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников заявил, что почетного президента "Агробизнеса" и одновременно вице-президента УАФ Олега Собуцкого выгораживают в скандале с избиением арбитра после матча Первой лиги.
По словам Болотникова, неизвестно точно, кто именно разбил нос арбитру Иванову.
Говорят, что Собуцкий зашел в комнату арбитров с тремя амбалами. И, возможно, именно они его били. Наверное, именно эту версию сейчас будут раскручивать, чтобы отмазать Собуцкого - якобы бил не он, а кто-то другой.
Даже сам Собуцкий выдвинул эту версию, рассказывал, мол, арбитра хотели побить какие-то люди, а он их сдерживал ...Но что это за бред? Какие еще люди в подтрибунном помещении?
Болотников напомнил, что Собуцкий является вице-президентом УАФ.
Его, скорее всего, отмажут. Но если это произойдет, то это будет приговором для всего украинского футбола - теперь выяснится, что можно безнаказанно бить арбитров!
И у меня есть аргумент о том, что это дело начинают "заминать". Я связался с арбитром Ивановым, он отказался что-либо комментировать, даже без ссылок на него. При этом человек прекрасно понимает: если журналисты не расскажут об этом деле, его точно спустят на тормозах.