Можно ли в Украине безнаказанно бить арбитров? Вице-президента УАФ выгораживают в скандале

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников заявил, что почетного президента "Агробизнеса" и одновременно вице-президента УАФ Олега Собуцкого выгораживают в скандале с избиением арбитра после матча Первой лиги.

По словам Болотникова, неизвестно точно, кто именно разбил нос арбитру Иванову.

Говорят, что Собуцкий зашел в комнату арбитров с тремя амбалами. И, возможно, именно они его били. Наверное, именно эту версию сейчас будут раскручивать, чтобы отмазать Собуцкого - якобы бил не он, а кто-то другой.

Даже сам Собуцкий выдвинул эту версию, рассказывал, мол, арбитра хотели побить какие-то люди, а он их сдерживал ...Но что это за бред? Какие еще люди в подтрибунном помещении?