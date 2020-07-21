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Защитник Оболонь-Бровар: Игра отходит на второй план
Главное - очки
Василий Белый, центральный защитник "Оболонь-Бровар", прокомментировал телеканалу Футбол нулевую ничью с "Рухом" в 25 туре Первой лиги.
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Сейчас игра отходит на второй план, все играют на результат.
Поэтому каждая команда настраивается прежде всего на борьбу, концентрацию в каждом эпизоде и игру до конца.
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Источник:Футбол News
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