Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко признан лучшим тренером 25-го тура Первой лиги.

Его подопечные в отчетном туре победили в гостях МФК "Николаев" (2:1), и продолжают уже три тура подряд удерживать первое место в турнирной таблице.

От экспертов тренер получил средний балл 4,6 из 5 возможных.

Напомним, что в следующем туре "Ингулец" сыграет дома с "Черноморцем".