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Лавриненко признан лучшим тренером 25-го тура Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Команда из Петрово продолжает удерживать лидерство в Первой лиге

Лавриненко признан лучшим тренером 25-го тура Первой лиги
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко признан лучшим тренером 25-го тура Первой лиги.

Его подопечные в отчетном туре победили в гостях МФК "Николаев" (2:1), и продолжают уже три тура подряд удерживать первое место в турнирной таблице.

От экспертов тренер получил средний балл 4,6 из 5 возможных.

Напомним, что в следующем туре "Ингулец" сыграет дома с "Черноморцем".

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (1)
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Maugli (Джунгли Африки)
22.07.2020 в 00:17
Купили матч и теперь он лучший, цырк!
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