Первая лига
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Лавриненко признан лучшим тренером 25-го тура Первой лиги
Команда из Петрово продолжает удерживать лидерство в Первой лиге
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко признан лучшим тренером 25-го тура Первой лиги.
Его подопечные в отчетном туре победили в гостях МФК "Николаев" (2:1), и продолжают уже три тура подряд удерживать первое место в турнирной таблице.
От экспертов тренер получил средний балл 4,6 из 5 возможных.
Напомним, что в следующем туре "Ингулец" сыграет дома с "Черноморцем".
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Источник:ПФЛ
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Комментарии (1)
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Maugli (Джунгли Африки)
22.07.2020 в 00:17
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