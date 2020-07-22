Коуч лидера Первой лиги позавидовал команде Сергея Ковальца

Главного тренера "Ингульца" Сергея Лавриненко телеканал Футбол спросил о будущем сопернике в 26 туре Первой лиги - одесском "Черноморце", который возглавляет Сергей Ковалец.

Наверное, сейчас "Черноморец" из всех команд чемпионата наиболее раскованно выглядит. На них не давит результат, турнирное положение.

Они выходят раскованными, получают удовольствие. Но это свойственно командам, которые не ставят турнирные задачи в этом сезоне.