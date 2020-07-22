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Коуч лидера Первой лиги позавидовал команде Сергея Ковальца
Феерических "моряков"
Главного тренера "Ингульца" Сергея Лавриненко телеканал Футбол спросил о будущем сопернике в 26 туре Первой лиги - одесском "Черноморце", который возглавляет Сергей Ковалец.
Наверное, сейчас "Черноморец" из всех команд чемпионата наиболее раскованно выглядит. На них не давит результат, турнирное положение.
Они выходят раскованными, получают удовольствие. Но это свойственно командам, которые не ставят турнирные задачи в этом сезоне.
Лавриненко поделился впечатлениями и о трансляции матча на телевидении и работе системы ВАР.
Для нас это событие! Столько камер, сколько на матче, стадион в Петрово точно никогда не видел. Наверное, будет более 20 камер. И канал "Футбол", и ВАР, и просто корреспонденты. Для нас это настоящее событие. Мы этому рады.
Матч "Ингулец" - "Черноморец" состоится 23 июля, начало матча - в 17:00.