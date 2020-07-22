Денис Янаков: Хочу вернуться в Динамо и закрепиться в первой команде

21-летний форвард Денис Янаков, который играет в аренде в "Черноморце", но права на которого принадлежат, "Динамо", рассказал о том, что хочет вернуться и закрепиться в киевском клубе.

— Вы присоединились к "Черноморцу" в этом году. Как оказались в Одессе?

— До этого был в расположении киевского "Динамо". Агент сказал, что мной заинтересовался Остап Маркевич. Я согласился на предложение и перешел в клуб с такой славной историей. Вместе с командой прошел турецкие сборы, готовились к официальным матчам. К сожалению, карантин спутал всем карты и смог дебютировать за команды только в июне.

— Насколько вам комфортно в этом коллективе? С кем больше всего дружите?

— Доволен, что стал частью этого коллектива. У нас хороший микроклимат внутри. Больше всего общаюсь с Авагимяном, Яловенко и Зубейко. Вообще, со всеми у меня хорошие отношения. В "Черноморце" очень дружный коллектив. Такая атмосфера помогает достигать результатов.

— Как вам работается под руководством Сергея Ковальца? Приятно, что тренер доверяет молодежи и не боится экспериментировать?

— Сергей Ковалец — опытный, квалифицированный специалист. Он работал в хороших командах, играл на высоком уровне. Имею возможность узнать много нового от тренера. Замечательно, что тренер дает возможность проявить себя молодежи. Ребята чувствуют это доверие и благодарят его своей игрой. Думаю, что под его руководством "Черноморец" может решать серьезные задачи.

— Хотели бы вернуться в "Динамо"?

— Конечно, мне хочется вернуться и закрепиться в основной команде киевского "Динамо". Сделаю все от себя зависящее, чтобы достичь этой цели. Слежу за результатами "Динамо", у меня там осталось много друзей, с которыми поддерживаем связь.