Харьковчане выбивают победу после увольнения тренера. Металлист 1925 - Прикарпатье 3:1

Вообще "орлы" начали очень удачно: если "желто-синие" только думали о необходимости гола, то франковцы сыграли более хитро, и его просто взяли и забили. "А вы себе продолжайте думать". Харьковский игрок лишь на мгновение опоздал с созданием искусственного офсайда, но этого вполне хватило для франковца, чтобы вывести Кузьмина на свидание с Сидоренко и забить гол.

Однако на этот раз, в отличие от предыдущих матчей, подопечные Хруслова (впервые не Демченко) выглядели более настроены на гол. Еще до конца первого тайма "желто-синие" имели несколько возможностей. А удалось сравнять счет благодаря пенальти, который в результате пересмотра ВАР заработал активный в атаке игрок правого фланга Лукас Вентура. А реализовал плеймейкер Ярослав Ямполь, на которого, очевидно, обычно вешают всех собак в случае неприемлемого для команды результата. Теневой капитан.

Во втором тайме, очевидно, после разговора в раздевалке, харьковчане, словно "электричка", помчались вперед. "Металлист 1925" удалось забить после навеса в штрафную: Ямполь поборолся, когда его партнеры потеряли мяч, отдал на партнера, а тот в касание навесил на Дерека - и вот гол.

Харьковчане на этом не остановились и их старания были вознаграждены в концовке игры: тот же Ямполь прошел по линии поля с правого фланга, отыграл вратаря франковцев и прострелил во вратарскую - Ермоленко оставалось лишь замкнуть в пустые ворота.

Первая лига, 26 тур

24.07.2020, 19:00

Харьков ОСК "Металлист", без зрителей

Судья в поле - Евгений Арановский, арбитр ВАР - Виталій Романов

Металлист 1925 (Харьков) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 3:1 (1:1)

Голы: Ямполь (40, пенальти), Дерек (72), Ермоленко (90 + 3) - Кузьмин (18)

Металлист 1925: Денис Сидоренко, Михаил Шершень, Дмитрий Поспелов (К), Максим Цвиренко, Дмитрий Ченбай, Виталий Кольцов, Антон Савин (Максим Ермоленко, 73), Ярослав Ямполь, Дерек (Ярослав Дехтяренко, 83), Владислав Дмитренко (Сергей Романов, 25 Максим Банасевич, 46), Лукас Лопес Вентура (Сергей Давыдов, 85)

Прикарпатье: Остап Вульчин, Роман Борисевич (К), Иван Пастух, Василий Француз, Николай Сикач, Андрей Вацеба (Василий Дербах, 63), Василий Генык (Юрий Шпирка, 76), Роман Кузьмин, Назарий Воробчак (Роман Дитко, 53), Владислав Семотюк (Василий Цюцюра (69), Тарас Бойко (88), Роман Барчук

Предупреждения: Савин (68), Банасевич (78), Шершень (84) - Француз (25), Воробчак (29), Пастух (36), Кузьмин (49)