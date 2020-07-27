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Рух и Агробизнес возвращаются в борьбу, Ингулец притормаживает. Украина футбольная

Первая лига
(2 голосов)

Чего ждать от 27 тура?

Рух и Агробизнес возвращаются в борьбу, Ингулец притормаживает. Украина футбольная
Новина українською

В информационно-аналитической программе "Украина футбольная" сегодня, 27 июля, в 19:20 на телеканале XSPORT будут разбирать матчи 26 тура Первой лиги.

Они состоялись в уик-энд. Также расскажут о ближайшем 27 туре.

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Экспертом выступит известный специалист Виктор Догадайло.

В программе:

  • "Ингулец" не выиграет, но остается лидером;
  • Уверенность "Миная", легкость "Агробизнеса";
  • "Металлист 1925" возвращается в борьбу, "Оболонь-Бровар" притормозил;
  • Ожидания от 27 тура
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В статье: Первая лига Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (2)
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viajador (ФК Потіївка)
27.07.2020 в 12:23
...а Волинь вилітає з боротьбі за УПЛ.
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-1
alktus (Хмельницкий)
27.07.2020 в 13:40
Нет. Агробизнес не идёт в УПЛ. Поэтому или Волынь или Рух, скорее всего.
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