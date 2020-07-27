Рух и Агробизнес возвращаются в борьбу, Ингулец притормаживает. Украина футбольная

В информационно-аналитической программе "Украина футбольная" сегодня, 27 июля, в 19:20 на телеканале XSPORT будут разбирать матчи 26 тура Первой лиги.

Они состоялись в уик-энд. Также расскажут о ближайшем 27 туре.

Экспертом выступит известный специалист Виктор Догадайло.

В программе: