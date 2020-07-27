Первая лига
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Рух и Агробизнес возвращаются в борьбу, Ингулец притормаживает. Украина футбольная
Чего ждать от 27 тура?
В информационно-аналитической программе "Украина футбольная" сегодня, 27 июля, в 19:20 на телеканале XSPORT будут разбирать матчи 26 тура Первой лиги.
Они состоялись в уик-энд. Также расскажут о ближайшем 27 туре.
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Экспертом выступит известный специалист Виктор Догадайло.
В программе:
- "Ингулец" не выиграет, но остается лидером;
- Уверенность "Миная", легкость "Агробизнеса";
- "Металлист 1925" возвращается в борьбу, "Оболонь-Бровар" притормозил;
- Ожидания от 27 тура
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Источник:ПФЛ
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Комментарии (2)
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viajador (ФК Потіївка)
27.07.2020 в 12:23
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alktus (Хмельницкий)
27.07.2020 в 13:40
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