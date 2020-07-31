Тренер Ингульца о судействе с Оболонью-Бровар: Это двойные стандарты

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал результат матча против "Оболони-Бровар" 1:1.

"Хочу поблагодарить свою команду за проявленный характер. Терпели до конца, независимо от того, что мы играли в меньшинстве.

Мы все замены сделали на усиление атаки, старались соперника высоко встречать и прессинговать. "Оболонь-Бровар" умело воспользовалась свободными зонами, однако мы сознательно на это шли.

Сейчас самое главное - мы еще в гонке. Мы взяли очень важное очко. Получили много карточек, травм и микротравм... Поэтому нужно с холодной головой посмотреть, кто в обойме, и готовится к домашней игре (с Кремнем - прим.).

Судейство? Я не видел повтор, ведь нас не подпускают к ВАР. По красной карточке Сичинавы у меня большие сомнения, потому что на этом же стадионе был матч между "Рухом" и "Оболонью", где Монзуль не дала красную карточку, - такой же эпизод. Там даже намного грубее все было. Там была желтая, а здесь - сразу красная. Для меня двойные или тройные стандарты - это не совсем понятно.

Нам нужно было реализовывать свои моменты в первом тайме. Игра давалась. Если учитывать содержание игры, то мы были на порядок сильнее в первом тайме. Я не почувствовал особой разницы в том, что мы были в меньшинстве, а соперник имел преимущество в одного игрока.

Было много хороших моментов. Нужно отдать должное ребятам, что они не стушевались, продолжали играть и добились результата", - подытожил Лавриненко.