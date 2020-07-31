  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Тренер Ингульца о судействе с Оболонью-Бровар: Это двойные стандарты
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ингульца о судействе с Оболонью-Бровар: Это двойные стандарты

Первая лига
(3 голосов)

Вопросы вызывают удаление Сичинавы

Тренер Ингульца о судействе с Оболонью-Бровар: Это двойные стандарты
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал результат матча против "Оболони-Бровар" 1:1.

"Хочу поблагодарить свою команду за проявленный характер. Терпели до конца, независимо от того, что мы играли в меньшинстве.

Мы все замены сделали на усиление атаки, старались соперника высоко встречать и прессинговать. "Оболонь-Бровар" умело воспользовалась свободными зонами, однако мы сознательно на это шли.

Сейчас самое главное - мы еще в гонке. Мы взяли очень важное очко. Получили много карточек, травм и микротравм... Поэтому нужно с холодной головой посмотреть, кто в обойме, и готовится к домашней игре (с Кремнем - прим.).

Судейство? Я не видел повтор, ведь нас не подпускают к ВАР. По красной карточке Сичинавы у меня большие сомнения, потому что на этом же стадионе был матч между "Рухом" и "Оболонью", где Монзуль не дала красную карточку, - такой же эпизод. Там даже намного грубее все было. Там была желтая, а здесь - сразу красная. Для меня двойные или тройные стандарты - это не совсем понятно.

Нам нужно было реализовывать свои моменты в первом тайме. Игра давалась. Если учитывать содержание игры, то мы были на порядок сильнее в первом тайме. Я не почувствовал особой разницы в том, что мы были в меньшинстве, а соперник имел преимущество в одного игрока.

Было много хороших моментов. Нужно отдать должное ребятам, что они не стушевались, продолжали играть и добились результата", - подытожил Лавриненко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Ника Сичинава
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...