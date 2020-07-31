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Билеты, баннеры, рамки перед выходом на поле - ПФЛ презентовала брендинг Первой и Второй лиг
И дизайн страницы в Инстаграме
Профессиональная футбольная лига представила брендинг своих чемпионатов, Первой и Второй лиг.
Систему визуальных стандартов создали для того, чтобы сделать чемпионат привлекательным для болельщиков и спонсоров, объясняет маркетинг-директор ПФЛ Светлана Рыбакова.
С другой стороны, мы помогаем клубам в коммуникации, поскольку возможности многих в маркетинге и дизайне ограничены. Мы унифицировали и объединили разрозненные ресурсы, это будет закреплено в регламенте по маркетингу, который лига внедрит в следующем сезоне.
Над проектом работала команда украинского агентства Yarche из 8 человек.