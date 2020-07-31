  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Билеты, баннеры, рамки перед выходом на поле - ПФЛ презентовала брендинг Первой и Второй лиг
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Билеты, баннеры, рамки перед выходом на поле - ПФЛ презентовала брендинг Первой и Второй лиг

Первая лига
(1 голосов)

И дизайн страницы в Инстаграме

Билеты, баннеры, рамки перед выходом на поле - ПФЛ презентовала брендинг Первой и Второй лиг
Новина українською

Профессиональная футбольная лига представила брендинг своих чемпионатов, Первой и Второй лиг.

Систему визуальных стандартов создали для того, чтобы сделать чемпионат привлекательным для болельщиков и спонсоров, объясняет маркетинг-директор ПФЛ Светлана Рыбакова.

Читайте такжеПФЛ презентовала "дизайн-систему" Первой и Второй лиг

С другой стороны, мы помогаем клубам в коммуникации, поскольку возможности многих в маркетинге и дизайне ограничены. Мы унифицировали и объединили разрозненные ресурсы, это будет закреплено в регламенте по маркетингу, который лига внедрит в следующем сезоне.

Над проектом работала команда украинского агентства Yarche из 8 человек.

Билеты, баннеры, рамки перед выходом на поле - ПФЛ презентовала брендинг Первой и Второй лиг - изображение 1Билеты, баннеры, рамки перед выходом на поле - ПФЛ презентовала брендинг Первой и Второй лиг - изображение 2Билеты, баннеры, рамки перед выходом на поле - ПФЛ презентовала брендинг Первой и Второй лиг - изображение 3
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Lion Killer (Львів)
31.07.2020 в 14:44
прикольно, хай то і дрібниці, але хоч якісь мінімальні зміни.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...