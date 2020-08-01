Плавнянцы попали в запорожскую ловушку. Металлург - Горняк-Спорт 3:2

Похожая история была с "Авангардом", который приехал в Запорожье фаворитом и поехал без очков. Не хочется говорить о недооценке соперника Жабченко, но ... Или в "Горняк-Спорта" существенные кадровые проблемы, может экономия, или же красно-черные приехали в Запорожье одерживать победу малой кровью. Ведь у гостей почему-то в заявке было лишь 3 (!) игрока на замену (их можно делать 5), а вот у "Металлурга", к примеру, - 12.

Команды начали без походов в разведку: когда "красно-черные" гости на правах фаворита пошли в атаку, "Металлург" забил на контратаке: Разуваев под "конвоем" с 4-х защитников подходил к линии поля, но внезапно отдал пас назад. А там оказался еще один незваный гость штрафной плавнянцев - Алексей Разуваев, и расстрелял ворота гостей - 1:0.

За минуту "Горняк-Спорт" сравнял: после навеса слева Петрусенко сбросил головой под удар Бойко, а тот в касание пробил перед вратарской площадкой - 1:1.

Гости взяли рычаги игры в свои ноги и продолжили давление на ворота Ярослава Котлярова, но забил "Металлург": в одной из контратак Разуваев получил "черпачек" от Щебетуна и упал в борьбе с защитником. На повторе показалось, что защитник не успевал задеть нападающего, однако судья Новохатний указал на 11 метров, а Сарапий его реализовал - 2:1.

"Горняк-Спорт" продолжал атаковать, Жабченко выполнил все три свои замены. Отыграться удалось в концовке матча: после подачи стандарта с фланга Сорокин сумел принять мяч и вторым касанием забил гол - 2 2.

Но в итоге "Горняк-Спорт" постигла трагедия: кипер Климов, который заменил Данковича, после подачи с углового не понял друг друга с защитником. А наиболее проворным оказался Белоусов - 3:2.

Первая лига, 24 тур (перенесенный матч)

01.08.2020 19:00

Город Запорожье, "Славутич-Арена", без зрителей

Судья в поле - Владимир Новохатний

ГФК Металлург (Запорожье) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Голы: Разуваев (5), Сарапий (28, пенальти), Белоусов (88) - Бойко (6), Сорокин (84)

ГФК Металлург: Ярослав Котляров, Тимофей Сухарь (Дмитрий Лихобабенко, 83), Эдуард Сарапий (К), Евгений Сухина, Владислав Кравченко, Егор Шалфеев (Евгений Трояновский, 46), Дмитрий Крапивный, Алексей Разуваев (Денис Белоусов, 46), Юрий Сачко (Никита Лапко, 63), Богдан Могильный, Алексей Щебетун (Константин Черний, 75)

Горняк-Спорт: Роман Данкович (Георгий Климов, 67), Алексей Моисеенко, Богдан Векляк, Иван Белый, Семен Дяченко, Алексей Збунь, Александр Петрусенко (Сергей Герасимец, 71), Владимир Корольков (К), Андрей Сорокин, Илья Малышкин, Алексей Бойко (Егор Твердохлеб, 61)

Предупреждения: Кравченко (17), Белоусов (61), Котляров (87) - Збунь (68), Жабченко (82)