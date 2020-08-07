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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь-Бровар - Металлист 1925, Черноморец - Агробизнес. Смотреть онлайн, видеотрансляции

Первая лига
(1 голосов)

Полумотивация

Оболонь-Бровар - Металлист 1925, Черноморец - Агробизнес. Смотреть онлайн, видеотрансляции
Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Хотя "Металлист 1925" и "Оболонь-Бровар" сохраняют шансы на борьбу за попадание в первую тройку команд, которые повысятся до уровня УПЛ, они остаются только в теории.

"Агробизнес" же не намерен выходить в УПЛ, хоть и занимает сейчас третью позицию. Очевидно, амбиции команды с Волочиска заключаются в том, чтобы занять призовое место в Первой лиге.

Сине-белые "моряки" вообще находятся в середине турнирной таблицы, но их тренер Сергей Ковалец определяется с игроками, которые станут основой в следующем сезоне. И каждый хочет доказать свою пригодность.

Первая лига, 29 тур

07.08.2020, 17:30

Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Судья в поле - Александр Дердо

Оболонь-Бровар (Киев) - Металлист 1925 (Харьков)

Трансляция матча

Первая лига, 29 тур

07.08.2020, 17:30

Одесса, стадион "Черноморец"

Судья в поле - Сергей Бойко

Черноморец (Одесса) - Агробизнес (Волочиск)

Трансляция матча

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В статье: Черноморец (Одесса) Оболонь-Бровар (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск)
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