Оболонь-Бровар - Металлист 1925, Черноморец - Агробизнес. Смотреть онлайн, видеотрансляции

Хотя "Металлист 1925" и "Оболонь-Бровар" сохраняют шансы на борьбу за попадание в первую тройку команд, которые повысятся до уровня УПЛ, они остаются только в теории.

"Агробизнес" же не намерен выходить в УПЛ, хоть и занимает сейчас третью позицию. Очевидно, амбиции команды с Волочиска заключаются в том, чтобы занять призовое место в Первой лиге.

Сине-белые "моряки" вообще находятся в середине турнирной таблицы, но их тренер Сергей Ковалец определяется с игроками, которые станут основой в следующем сезоне. И каждый хочет доказать свою пригодность.

Первая лига, 29 тур

07.08.2020, 17:30

Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Судья в поле - Александр Дердо

Оболонь-Бровар (Киев) - Металлист 1925 (Харьков)

Трансляция матча

Первая лига, 29 тур

07.08.2020, 17:30

Одесса, стадион "Черноморец"

Судья в поле - Сергей Бойко

Черноморец (Одесса) - Агробизнес (Волочиск)

Трансляция матча