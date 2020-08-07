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Оболонь-Бровар - Металлист 1925, Черноморец - Агробизнес. Смотреть онлайн, видеотрансляции
Полумотивация
Хотя "Металлист 1925" и "Оболонь-Бровар" сохраняют шансы на борьбу за попадание в первую тройку команд, которые повысятся до уровня УПЛ, они остаются только в теории.
"Агробизнес" же не намерен выходить в УПЛ, хоть и занимает сейчас третью позицию. Очевидно, амбиции команды с Волочиска заключаются в том, чтобы занять призовое место в Первой лиге.
Сине-белые "моряки" вообще находятся в середине турнирной таблицы, но их тренер Сергей Ковалец определяется с игроками, которые станут основой в следующем сезоне. И каждый хочет доказать свою пригодность.
Первая лига, 29 тур
07.08.2020, 17:30
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Судья в поле - Александр Дердо
Оболонь-Бровар (Киев) - Металлист 1925 (Харьков)
Трансляция матча
Первая лига, 29 тур
07.08.2020, 17:30
Одесса, стадион "Черноморец"
Судья в поле - Сергей Бойко
Черноморец (Одесса) - Агробизнес (Волочиск)
Трансляция матча