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Рух мотивирует команду на матч с Авангардом рыцарями Свиржского замка
Бой мечами
Львовский "
Сам ролик - это видео боя мечами рыцарей у стен одной из жемчужин давних времен Львовщины, Свиржского замка.
Матч состоится в четверг, 13 августа. Начало игры - в 17:30.
Напомним, что до недавнего времени встреча была
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Источник:Рух
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчуг)
11.08.2020 в 13:46
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