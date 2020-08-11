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Рух мотивирует команду на матч с Авангардом рыцарями Свиржского замка

Первая лига
(1 голосов)

Бой мечами

Рух мотивирует команду на матч с Авангардом рыцарями Свиржского замка
Новина українською

Львовский "Рух" представил промо-ролик последнего матча чемпионата Украины 2019/2020 в Первой лиге. Дома на стадионе СКИФ "желто-черные" будут принимать краматорский "Авангард".

Сам ролик - это видео боя мечами рыцарей у стен одной из жемчужин давних времен Львовщины, Свиржского замка.

Читайте такжеБессонный: Авангард продолжит выступления в Первой Лиге и готовится на матч с Рухом

Матч состоится в четверг, 13 августа. Начало игры - в 17:30.

Напомним, что до недавнего времени встреча была под угрозой.

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Рух (Львов)
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Источник:
Рух

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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчуг)
11.08.2020 в 13:46
Зачет за проморолик+
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