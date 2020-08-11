Рух мотивирует команду на матч с Авангардом рыцарями Свиржского замка

Львовский " Рух " представил промо-ролик последнего матча чемпионата Украины 2019/2020 в Первой лиге. Дома на стадионе СКИФ "желто-черные" будут принимать краматорский "Авангард".

Сам ролик - это видео боя мечами рыцарей у стен одной из жемчужин давних времен Львовщины, Свиржского замка.

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Матч состоится в четверг, 13 августа. Начало игры - в 17:30.