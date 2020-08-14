Гендиректор Металлист 1925 Владимир Линке ушел в отставку

62-летний Владимир Линке подал заявление об отставке с поста генерального директора ФК " Металлист 1925 ". Решением экстренного собрания учредителей заявление было удовлетворена.

Владимир Иванович сообщил, что его решение связано с результатами команды.

Она второй год подряд не выполняет поставленную задачу. Я вижу в этом свои недоработки, свои неправильные или неудачные действия и решения. Именно это и стало причиной увольнения. Я решил уйти в отставку по собственному желанию.

Основатели клуба отнеслись к этому с пониманием. Спасибо за сотрудничество! Буду продолжать что-то делать в футболе.