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Гендиректор Металлист 1925 Владимир Линке ушел в отставку

Первая лига
(1 голосов)

Эту должность он занимал с 2016 года

Гендиректор Металлист 1925 Владимир Линке ушел в отставку
Новина українською

62-летний Владимир Линке подал заявление об отставке с поста генерального директора ФК "Металлист 1925". Решением экстренного собрания учредителей заявление было удовлетворена.

Владимир Иванович сообщил, что его решение связано с результатами команды.

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Она второй год подряд не выполняет поставленную задачу. Я вижу в этом свои недоработки, свои неправильные или неудачные действия и решения. Именно это и стало причиной увольнения. Я решил уйти в отставку по собственному желанию.

Основатели клуба отнеслись к этому с пониманием. Спасибо за сотрудничество! Буду продолжать что-то делать в футболе.

Временно исполнять обязанности генерального директора будет Антон Иванов, который до этого работал заместителем гендиректора по финансовым вопросам.

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В статье: Первая лига Владимир Линке Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металіст 1925

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Комментарии (4)
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xo66it (Оболонский Рейх)
14.08.2020 в 16:04
Одна бабка сказала (с), что эта версия Металлиста может не начать следующий сезон. Равно, как и Балканы, если уже про то речь. И судя текущему развитию событий в Металле, то ничего исключать нельзя
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0
0
vwv (Харьков)
14.08.2020 в 17:06
бабка ошиблась
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0
0
Zak Zak (Киев)
14.08.2020 в 15:44
Судя по интервью, порядочный и ответственный человек.
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+2
0
ffggpl (Харьков)
14.08.2020 в 17:23
И по делам - тоже!
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+1
0


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