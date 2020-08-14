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Гендиректор Металлист 1925 Владимир Линке ушел в отставку
Эту должность он занимал с 2016 года
62-летний Владимир Линке подал заявление об отставке с поста генерального директора ФК "
Владимир Иванович сообщил, что его решение связано с результатами команды.
Она второй год подряд не выполняет поставленную задачу. Я вижу в этом свои недоработки, свои неправильные или неудачные действия и решения. Именно это и стало причиной увольнения. Я решил уйти в отставку по собственному желанию.
Основатели клуба отнеслись к этому с пониманием. Спасибо за сотрудничество! Буду продолжать что-то делать в футболе.
Временно исполнять обязанности генерального директора будет Антон Иванов, который до этого работал заместителем гендиректора по финансовым вопросам.