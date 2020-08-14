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Президент Руха: Мы, как Ди Каприо, а УПЛ - наш Оскар, впереди большой праздник "доутра"!

Первая лига
(2 голосов)

Радость выхода в высшую лигу

Президент Руха: Мы, как Ди Каприо, а УПЛ - наш Оскар, впереди большой праздник "доутра"!
Новина українською

Григорий Козловский, президент львовского "Руха", прокомментировал выход команды по итогам сезона Первой лиги в УПЛ.

Вы знаете, пройти путь в 13 лет и получить результат - это круто! Честно, до сих пор не верится. Когда мы начинали, я и сам до конца не верил, что так будет. Разные у нас были результаты, трудный путь.

Но мы, как Ди Каприо, ползли к своему Оскару! Сегодня это наш Оскар и мы его получили! Впереди же нас ждет большой праздник - "доутра"!

После поражения от "Оболонь-Бровар", вспомнил Козловский, он сказал, что умрет, но команда будет играть в УПЛ.

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Слава Богу, я не умер - а мы в высшей лиге, и это здорово! Запомнилась поражение от "Оболонь-Бровар", победа над "Ингульцом", поражение со "Горняк-Спорта" на выезде. Это были игры, которые "убивали" меня до слез.

Но мы не опустили рук. За весь сезон я лишь раз зашел в раздевалку после поражения от "Оболонь-Бровар" и сказал: "Я верю в вас. Не сомневаюсь, что мы выйдем в высшую лигу. Кто не верит - может встать, взять зарплату до конца года и уйти из команды".

Мы были одним коллективом. Посмотрите, сколько болельщиков во время карантина возле стадиона. В прошлый раз было около 3 000! Как их остановить? На забор вылезают, на деревья. Народ просто рвется! Вы представляете, если бы можно было пустить зрителей - что бы здесь творилось?

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В статье: Первая лига Оболонь-Бровар (Киев) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Григорий Козловский
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Источник:
Рух

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Комментарии (1)
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Ihorko_T (Львів)
14.08.2020 в 16:24
Кополовець, Козловський - скучно не буде)
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