Верес подписал форварда с большим опытом выступлений в УПЛ

Ровненский " Верес " подписал контракт с 29-летним форвардом Михаилом Сергийчуком.

Соглашение сторон рассчитано на 2 года.

Напомним, что именно "Верес" был первым профессиональным клубом в карьере игрока.

Кроме "Вереса" форвард также в Украине поиграл за "Ниву" (Винница), "Славутич" (Черкассы), "Николаев", "Карпаты" (Львов), "Говерлу" (Ужгород), "Олимпик" (Донецк), " Ворсклу "(Полтава) и "Десну "(Чернигов).

Последний сезон нападающий провел в латвийском "Вентспилсе".