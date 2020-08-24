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Верес подписал форварда с большим опытом выступлений в УПЛ
Михаил Сергийчук вернулся в Верес
Ровненский "
Соглашение сторон рассчитано на 2 года.
Напомним, что именно "Верес" был первым профессиональным клубом в карьере игрока.
Кроме "Вереса" форвард также в Украине поиграл за "Ниву" (Винница), "Славутич" (Черкассы), "Николаев", "Карпаты" (Львов), "Говерлу" (Ужгород), "Олимпик" (Донецк), " Ворсклу "(Полтава) и "Десну "(Чернигов).
Последний сезон нападающий провел в латвийском "Вентспилсе".
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Источник:Официальная страница Вереса в Фейсбук
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