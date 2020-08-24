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Верес подписал форварда с большим опытом выступлений в УПЛ

Первая лига
(3 голосов)

Михаил Сергийчук вернулся в Верес

Верес подписал форварда с большим опытом выступлений в УПЛ
Новина українською

Ровненский "Верес" подписал контракт с 29-летним форвардом Михаилом Сергийчуком.

Соглашение сторон рассчитано на 2 года.

Напомним, что именно "Верес" был первым профессиональным клубом в карьере игрока.

Кроме "Вереса" форвард также в Украине поиграл за "Ниву" (Винница), "Славутич" (Черкассы), "Николаев", "Карпаты" (Львов), "Говерлу" (Ужгород), "Олимпик" (Донецк), " Ворсклу "(Полтава) и "Десну "(Чернигов).

Последний сезон нападающий провел в латвийском "Вентспилсе".

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В статье: Верес (Ровно) Михаил Сергийчук
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