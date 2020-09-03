Сачко рассказал о намерении вывести Волынь в УПЛ

Новоиспеченный главный тренер луцкой " Волыни " Василий Сачко рассказал о целях и задачах команды на новый сезон.

– В прошлом сезоне в Первой лиге была очень жесткая конкуренция и очень интересный чемпионат. Ожидаете чего-то такого и в этом сезоне?

– Не могу с вами не согласиться - прошлый чемпионат был очень интересным и немало команд претендовали на повышение в классе, до последнего тура ничего не было ясно. Насколько я владею информацией, в этом сезоне также ряд команд ставят такую ​​задачу, также и команды-сюрпризы могут быть. У нас свои задачи, нам не нужно смотреть на конкурентов, на другие команды. Нам нужно просто выходить на каждую игру и делать свое дело.

– Вы выигрывали с "Волынью" Первую лигу в качестве футболиста и бомбардира. Насколько хорошие воспоминания о том победном сезоне?

– Конечно, те впечатления незабываемые, сейчас у нас в тренерском штабе работают игроки той команды - Ярослав Комзюк, Владимир Гапон, и в системе клуба - Владимир Гащин... Это те ребята, с которыми мы играли, которых я ставлю в пример нашим нынешним молодым футболистам. Воспоминания замечательные, ведь именно с того сезона началась моя серьезная профессиональная футбольная карьера, я здесь отдал много лет клубу, для меня это было начало будущих побед, поэтому я хочу, чтобы команда снова вернулась туда - в элитный дивизион.