Президент Агробизнеса Собуцкий подал апелляцию на решение КДК о пожизненном отстранении от футбола

Адвокат президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого Виталий Бойчук рассказал об оспаривании решения КДК УАФ о пожизненном отстранении от футбола.

- Пожизненная дисквалификация Олега Собуцкого уже вступила в силу или вы еще будете оспаривать ее?

– Мы подали апелляции - от Собуцкого, и от клуба. Заседание апелляционного комитета УАФ пока не назначалось.

- Фактически сейчас он может беспрепятственно вести футбольную деятельность?

– До решения апелляционного комитета – да, ведь решение КДК не вступило в законную силу.

- А идет расследование этого дела со стороны правоохранительных органов? Ведь арбитр Иванов написал заявление в полицию на Собуцкого.

– Видимо идет. О его ходе нам не известно. Собуцкого вызвали на допрос.

- Как оцените ваши шансы на успешную апелляцию в комитете УАФ?

– Мы считаем, что применены наказания не являются справедливыми. Оценить шансы трудно. Если рассмотрение будет справедливым – апелляции хотя бы частично удовлетворят. Если апелляционный комитет получит указания от руководителей УАФ, решение КДК оставят без изменений.

- В таком случае готовы оспаривать дальше, в Лозанне, например?

– Да, конечно. В апелляциях мы акцентировали внимание на судебной практике Лозанны.