Полесье подписало вратаря, защитника и хавбека

" Желто-зеленые " продолжают селекционную работу: к команде присоединились опытные защитник Вадим Жук, полузащитник Максим Гавриленко и вратарь Антон Яшков.

Вадим Жук (15.04.1991) - защитник, воспитанник ФК «Княжа». В профессиональном футболе дебютировал в 2009 году в составе ФК «Львов», за который выступал до 2012 года. Следующие три сезона провел в черниговской «Десне», с которой победил во Второй лиге (2012/2013). Впоследствии выступал за криворожский «Горняк», «Спартак» (г.. Суботица, Сербия), «Сумы», Полтаву», последние два сезона провел в першолиговому ФК« Металлист 1925 ». С ФК «Полесье» Вадим Жук подписал контракт до конца сезона 2020/2021.

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Максим Гавриленко (18.08.1991) - полузащитник, воспитанник СДЮШОР «Черноморец». С 2007 по 2012 годы защищал цвета «Черноморца», впоследствии выступал за «Десну» (Чернигов), «СКА» (Одесса), ФК «Одесса», ФК «Сумы». В течение 2014-2017 гг. Играл в чемпионате Молдовы, где вместе с кишиневской «Дачией» выиграл серебряные награды чемпионата и стал финалистом Кубка страны. По возвращению в Украину отыграл сезон за перволиговую «Жемчужину», последние два сезона провел в «Минае». Контрактное соглашение с «желто-зелеными» Максим Гавриленко подписал до конца сезона 2020/2021.

Антон Яшков (30.01.1992) - вратарь, воспитанник донецкого футбола. Юношеские выступления начал в донецком училище олимпийского резерва, после чего был в структурах «Шахтера» и «Металлурга». В начале 2012 года на правах аренды перешел в ужгородской «Говерлы-Закарпатье», где и дебютировал во взрослом футболе. В 2015 году выступал за черновицкую «Буковину», с сезона 2015/2016 игрок клуба «Колос» (Ковалевка). За ФК «Полесье» Антон будет выступать на правах арендного соглашения.