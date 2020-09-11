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Потери ВПК-Агро: на матч с Волынью не выйдут 4 игроков основы
Еще один под вопросом
Накануне первого в сезоне домашнего матча Первой лиги в "
Также под вопросом участие опорного хавбека Станислава Передистого.
Однако главный тренер Сергей Соловьев не теряет оптимизма:
У нас не 11, а 23 игрока в заявке, поэтому есть шанс для молодежи - пусть выходят на поле и доказывают.
Команда "ВПК-Агро" в воскресенье и понедельник получила выходные, а от вторника тренируется в Магдалиновке в одноразовом режиме.
В среду команда испытала газон стадиона "Метеор" в Днепре, где сегодня в 2 туре Первой лиги встретится с "Волынью" (начало игры в 18:30).