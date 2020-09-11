  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Потери ВПК-Агро: на матч с Волынью не выйдут 4 игроков основы
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Потери ВПК-Агро: на матч с Волынью не выйдут 4 игроков основы

Первая лига
(1 голосов)

Еще один под вопросом

Потери ВПК-Агро: на матч с Волынью не выйдут 4 игроков основы
Новина українською

Накануне первого в сезоне домашнего матча Первой лиги в "ВПК-Агро" из Шевченковки возникли проблемы с составом. В команде большое количество больных и травмированных - выбыли защитники Кирилл Сидоренко и Юрий Яременко, вингер Богдан Шмигельский и нападающий Антон Шарко.

Также под вопросом участие опорного хавбека Станислава Передистого.

Однако главный тренер Сергей Соловьев не теряет оптимизма:

У нас не 11, а 23 игрока в заявке, поэтому есть шанс для молодежи - пусть выходят на поле и доказывают.

Команда "ВПК-Агро" в воскресенье и понедельник получила выходные, а от вторника тренируется в Магдалиновке в одноразовом режиме.

В среду команда испытала газон стадиона "Метеор" в Днепре, где сегодня в 2 туре Первой лиги встретится с "Волынью" (начало игры в 18:30).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Кирилл Сидоренко Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка) Сергей Соловьев Богдан Шмигельский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ВПК-Агро

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
viajador (село Ригачка)
11.09.2020 в 08:08
Волинь всеїдно не втрате шанса влетіти сільській команді.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...