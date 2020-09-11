Потери ВПК-Агро: на матч с Волынью не выйдут 4 игроков основы

Накануне первого в сезоне домашнего матча Первой лиги в " ВПК-Агро " из Шевченковки возникли проблемы с составом. В команде большое количество больных и травмированных - выбыли защитники Кирилл Сидоренко и Юрий Яременко, вингер Богдан Шмигельский и нападающий Антон Шарко.

Также под вопросом участие опорного хавбека Станислава Передистого.

Однако главный тренер Сергей Соловьев не теряет оптимизма:

У нас не 11, а 23 игрока в заявке, поэтому есть шанс для молодежи - пусть выходят на поле и доказывают.

Команда "ВПК-Агро" в воскресенье и понедельник получила выходные, а от вторника тренируется в Магдалиновке в одноразовом режиме.

В среду команда испытала газон стадиона "Метеор" в Днепре, где сегодня в 2 туре Первой лиги встретится с "Волынью" (начало игры в 18:30).