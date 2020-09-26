Первая лига. Металлист 1925 в волевом стиле обыграл Кристалл - джокер Кривенцова решает вопрос

Харьковский "Металлист 1925" добыл волевую победу над аутсайдером и укрепляет лидерство.

С места в карьер начали поединок хозяева, навес Игоря Семенины привел к результативному удару Ивана Глывого уже в дебюте, что наложило отпечаток на ход игры в оставшееся игровое время. "Металлист 1925", конечно, пытался отыграться, но сделать это ударами пяткой, подобно Дереку, было проблематчно. В остальном же харьковский клуб был не очень убедителен и до перерыва забить не сумел.

Слишком уж академичными были атаки "Металлиста 1925" и после перерыва, так что больше шансов на второй мяч было у хозяев. Однако выход молодого Антона Калайтана вместо опорного полузащитника Виталия Кольцова был вызван изменить данное положение вещей и сделал это. После изящной передачи Ярослава Ямполя именно Калайтан сделал прострел на Дерека, который оказался результативным.

Победный же мяч харьковчан провел именно вышедший на замену Калайтан, который восспользовался проникающей передачей Дерека.

"Металлист 1925" набирает десять очков в четырех турах и остается в топ-3 Первой лиги.

Кристалл - Металлист 1925 1:2 (1:0)

Голы: Глывый (4) - Дерек (66), Калайтан (76)

Кристалл: Герасименко, Чернышов, Жовтюк, Малиш, Терзи, Кучер, Бородай (Бондаренко 71), Семенина, Головкин (Крутин 81), Глывый, Барладим

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Гошкодеря, Ченбай, Кольцов (Калайтан 65), Савин (Холод 82), Ямполь, Кравченко, Лукас, Дерек (Коробка 90+1).

Предупреждения: Барладым (61), Бородай (67) - Жичиков (29)