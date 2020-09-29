Арбитры Первой и Второй лиг получили прибавку к зарплате

Арбитры Первой и Второй лиг получили повышение в зарплате. По информации Football Hub, такое решение было принято на конференции ПФЛ.

Согласно новому утвержденному постановлению, главный арбитр матча в Первой лиге будет получать 3085 грн непосредственно за работу и дополнительно 1100 грн в виде компенсации за дорогу к месту проведения матча, а также еще 920 грн как начисление дохода физического лица. Таким образом, всего за одну игру арбитр получит 5105 грн.

Ассистенты главного арбитра заработают по 3885 грн. Оплата работы четвертого арбитра - 1165 грн, а заработная плата наблюдателя матча - 3275 грн. Столько же за игру получит и офицер безопасности УАФ.

Во Второй лиге арбитры будут получать меньше. Главный арбитр - 1335 грн за матч + 1100 грн (расходы на проезд). В целом сумма, которую получит арбитр Второй лиги за матч, составляет 2970 грн.

Ассистенты рефери будут зарабатывать за матч по 2812 грн, а четвертый арбитр - 915 грн. Зарплата наблюдателя арбитража и офицера безопасности УАФ составит 2202 грн.