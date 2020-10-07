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Две энергетические компании выкупили контрольный пакет акций Металлиста 1925

Первая лига
(2 голосов)

Клуб фактически получил новых владельцев

Две энергетические компании выкупили контрольный пакет акций Металлиста 1925
Новина українською

Перволиговый "Металлист 1925" получил новых владельцев.

Более 50% акций харьковского клуба были выкуплены двумя компаниями ("Солар Солюшнс" и "Борки Солар"), которые владеют солнечными электростанциями в Харьковской области.

Таким образом, контрольный пакет акций клуба перешел к новым владельцам, сообщает страница "Харьковский антикоррупционный центр". Данную информацию также подтверждает и сервис Youcontrol.

Состав основателей клуба покинул экс-прокурор Харьковской области Василий Синчук. Но добавились Олег Берестов и две вышеназванные компании.

Также среди основателей клуба указан Олег Журавский, которому принадлежит 29% уставного взноса клуба. Журавский – один из бывших владельцев харьковского коксохимического завода.

Напомним, что "Металлист 1925" был создан в 2016 году, а сейчас команда выступает в Первой лиге. Фактически, руководство клубом удерживает Совет директоров во главе с Сергеем Стороженко.

Также с этого сезона в Харькове существует новый клуб — "Металл", конечным бенефициаром которого является вице-президент "Динамо" Евгений Красников.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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