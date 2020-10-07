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Две энергетические компании выкупили контрольный пакет акций Металлиста 1925
Клуб фактически получил новых владельцев
Перволиговый "
Более 50% акций харьковского клуба были выкуплены двумя компаниями ("Солар Солюшнс" и "Борки Солар"), которые владеют солнечными электростанциями в Харьковской области.
Таким образом, контрольный пакет акций клуба перешел к новым владельцам, сообщает страница "Харьковский антикоррупционный центр". Данную информацию также подтверждает и сервис Youcontrol.
Состав основателей клуба покинул экс-прокурор Харьковской области Василий Синчук. Но добавились Олег Берестов и две вышеназванные компании.
Также среди основателей клуба указан Олег Журавский, которому принадлежит 29% уставного взноса клуба. Журавский – один из бывших владельцев харьковского коксохимического завода.
Напомним, что "Металлист 1925" был создан в 2016 году, а сейчас команда выступает в Первой лиге. Фактически, руководство клубом удерживает Совет директоров во главе с Сергеем Стороженко.
Также с этого сезона в Харькове существует новый клуб — "
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