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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агробизнес - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

"Агробизнес" еще не терял очки дома

Агробизнес - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Всего лишь два очка в активе команды из Краматорска, "Агробизнес" же выиграл обе встречи на своем поле в нынешнем сезоне.

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Агробизнес (Волочиск)
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