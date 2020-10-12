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Из-за вспышки коронавируса ПФЛ перенесла уже третий матч Альянса
Поединок Первой лиги Альянс - Полесье перенесен на более поздний срок
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Администрация ПФЛ пошла навстречу клубу и перенесла матч "Альянс" - "Полесье". Дата матча будет назначена позже.
Напомним, что из-за коронавируса в команде также ранее были перенесены матчи 5-го и 6-го тура с участием "Альянса".
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Источник:ПФЛ
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