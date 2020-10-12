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Из-за вспышки коронавируса ПФЛ перенесла уже третий матч Альянса

Первая лига
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Поединок Первой лиги Альянс - Полесье перенесен на более поздний срок

Из-за вспышки коронавируса ПФЛ перенесла уже третий матч Альянса
Новина українською

"Альянс" из Липовой Долины обратился в ПФЛ с просьбой перенести матч 7-го тура Первой лиги в связи с заболеванием COVID-19 у 14 футболистов команды.

Администрация ПФЛ пошла навстречу клубу и перенесла матч "Альянс" - "Полесье". Дата матча будет назначена позже.

Напомним, что из-за коронавируса в команде также ранее были перенесены матчи 5-го и 6-го тура с участием "Альянса".

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В статье: Альянс (Липовая Долина) коронавирус
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Источник:
ПФЛ

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