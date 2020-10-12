Из-за вспышки коронавируса ПФЛ перенесла уже третий матч Альянса

" Альянс " из Липовой Долины обратился в ПФЛ с просьбой перенести матч 7-го тура Первой лиги в связи с заболеванием COVID-19 у 14 футболистов команды.

Администрация ПФЛ пошла навстречу клубу и перенесла матч "Альянс" - "Полесье". Дата матча будет назначена позже.

Напомним, что из-за коронавируса в команде также ранее были перенесены матчи 5-го и 6-го тура с участием "Альянса".