Первая Лига. Горняк-Спорт и Агробизнес не забивали

До начала седьмого тура "Горняк-Спорт" и "Агробизнес" шли в группе лидеров. И если от представителей Волочиска многие ожидали борьбы за УПЛ, то команда Жабченко выстрелила неожиданно. В прошлом сезоне они имели статус крепкого середняка. Возможно, сейчас он замахнутся на большее...

"Горняк-Спорт" прежде всего славится игрой на домашнем поле, неоднократно уже подтвердив выражение "Мой дом - моя крепость". Однако, сегодняшних гостей, наверное, об этом факте не предупредили, и играли они достаточно неплохо. Большую часть первого тайма они превосходили соперника, а удар Думанюка вполне мог стать голевым. Благо для хозяев - всего лишь штанга.

Если брать в целом, игра не была похожей на центральную в туре. Команды нельзя порицать за отсутствие желания, однако брак при передачах, фолы и слабая игра в завершающей стадии атак явно мешали зрелищности. Еще сильнее навевали тоску пустые места на трибунах. Текущая ситуация говорит об одном - вряд ли до конца года болельщиков запустят на стадион. Разве что на игры против "Ювентуса" или "Барселоны".

За 20 минут до финального свистка "Горняк-Спорт" выдал активную пятиминутку и Твердохлиб должен, или даже обязан, был забивать после неплохой комбинации своей команды. Однако, выйдя 1 на 1 с голкипером, пробить точно не смог. Многим становилось понятно, что сегодняшний матч "до забитого", и тот, кто первым откроет счет, сможет забрать весь выигрыш себе.

В концовке встречи команды не баловали зрителей моментами, однако хозяева вполне могли вырывать победу. Чередниченко идеально пробил головой после навеса с фланга, и если в первом тайме голу помешала штанга, то во втором - крестовина. Итого - 1:1 по опасным моментам и 0:0 по счету. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью, к которой претензий быть не должно. Команды сегодня были равны.

Первая Лига, 7-й тур

"Горняк-Спорт" - "Агробизнес" 0:0

"Горняк-Спорт": Ситников Антон, Суханов Сергей, Векляк Богдан, Карась Даниил, Герт Андрей, Батюшин Юрий, Петрусенко Александр, Мурза Артур, Чепелюк Александр, Герасимец Сергей, Чередниченко Илья

"Агробизнес": Мозиль Олег, Ефимович Дмитрий, Дидык Роман, Когут Николай, Курило Игорь, Слотюк Арсен, Семенюк Сергей, Думанюк Артур, Когут Иван, Черненко Руслан, Петров Сергей