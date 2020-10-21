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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прикарпатье - Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Прикарпатье - Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция
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Этот матч вообще был под угрозой переноса из-за карантина - Ивано-Франковск находится в красной зоне. Однако организаторам матча удалось договориться, чтобы поединок перенесли в город Калуш.

Подробнее о матче читайте в нашем анонсе тура.

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Первая лига, 8 тур

21.10.2020. 15:00

город Калуш, стадион "Химик"

Судья в поле - Евгений Цыбульник

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Нива (Тернополь)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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