Первая лига
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Прикарпатье - Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция
Этот матч вообще был под угрозой переноса из-за карантина - Ивано-Франковск находится в красной зоне. Однако организаторам матча удалось договориться, чтобы поединок перенесли в город Калуш.
Подробнее о матче читайте в нашем анонсе тура.
Первая лига, 8 тур
21.10.2020. 15:00
город Калуш, стадион "Химик"
Судья в поле - Евгений Цыбульник
Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Нива (Тернополь)
Видеотрансляция поединка
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