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Наставник Полесья Шищенко признан лучшим тренером 8-го тура в Первой лиге

Первая лига
(2 голосов)

Житомирская команда продолжает идти без поражений

Наставник Полесья Шищенко признан лучшим тренером 8-го тура в Первой лиге
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Первой лиге, назвало лучшего тренера.

Так, лучшим тренером 8-го тура в Первой лиге признан наставник "Полесья" Сергей Шищенко, подопечные которого одержали домашнюю победу над "Кременем" (2:0), продолжая идти без поражений после повышения в классе.

Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,6 из 5-ти возможных.

Напомним, что "Полесье" остается одной из трех команд первой лиги, которые в этом сезоне еще не проигрывали – две победы и четыре ничьи (разница мячей 5:2).

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В статье: Сергей Шищенко Полесье (Житомир)
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