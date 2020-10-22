Наставник Полесья Шищенко признан лучшим тренером 8-го тура в Первой лиге

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Первой лиге, назвало лучшего тренера.

Так, лучшим тренером 8-го тура в Первой лиге признан наставник " Полесья " Сергей Шищенко, подопечные которого одержали домашнюю победу над "Кременем" (2:0), продолжая идти без поражений после повышения в классе.

Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,6 из 5-ти возможных.

Напомним, что "Полесье" остается одной из трех команд первой лиги, которые в этом сезоне еще не проигрывали – две победы и четыре ничьи (разница мячей 5:2).