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Наставник Полесья Шищенко признан лучшим тренером 8-го тура в Первой лиге
Житомирская команда продолжает идти без поражений
Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Первой лиге, назвало лучшего тренера.
Так, лучшим тренером 8-го тура в Первой лиге признан наставник "
Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,6 из 5-ти возможных.
Напомним, что "Полесье" остается одной из трех команд первой лиги, которые в этом сезоне еще не проигрывали – две победы и четыре ничьи (разница мячей 5:2).
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