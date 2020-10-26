Кремень - ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция

Александр Головко неплохо начал свой период работы в "Кремне", однако после все пошло наперекосяк. Его клуб не побеждает в четырех матчах и попытается это исправить уже сегодня. В соперника - не самый грозный "ВПК-Агро".

Первая Лига, 9-й тур

"Кремень" 15:00 "ВПК-Агро"