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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-наставник Чайки проанализирует матчи очередного тура Первой и Второй лиг

Первая лига
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Анонс передачи

Экс-наставник Чайки проанализирует матчи очередного тура Первой и Второй лиг
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 28 октября на телеканале XSPORT в 00:20.

Эксперт - экс-тренер "Чайки" Тарас Ильницкий.

В выпуске:

  • В Первой лиге - без непобеждённых;
  • "Горняк-Спорт" крупно выигрывает, "Волынь" уже третья;
  • Вторая лига: "Эпицентр" выходит в лидеры, "Металл" впервые теряет очки.
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В статье: Первая лига Вторая лига Чайка (Петропавловская Борщаговка) Тарас Ильницкий
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Источник:
ПФЛ

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