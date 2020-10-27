Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-наставник Чайки проанализирует матчи очередного тура Первой и Второй лиг
Анонс передачи
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 28 октября на телеканале XSPORT в 00:20.
Эксперт - экс-тренер "Чайки" Тарас Ильницкий.
В выпуске:
- В Первой лиге - без непобеждённых;
- "Горняк-Спорт" крупно выигрывает, "Волынь" уже третья;
- Вторая лига: "Эпицентр" выходит в лидеры, "Металл" впервые теряет очки.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПФЛ
Популярное сейчас
- Английский футболист утверждает, что стал игроком Ворсклы - ФОТО
- Первая осечка лидера. Милан - Рома 3:3. Видео голов и обзор матча
- COVID-19 в Динамо, сюрпризы ПФЛ и перестрелка Милана и Ромы. Главные новости от 26 октября
- Горняк-Спорт - Металлист 1925. Нестандартный подход к решению стандартной проблемы - прогноз на поединок
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...