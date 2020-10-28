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Стороженко: У меня есть сомнения, что Кравченко был пьян

Первая лига
(2 голосов)

Он считает, что нужно разобраться, кто в этой ситуации виновен

Стороженко: У меня есть сомнения, что Кравченко был пьян
Новина українською

Глава наблюдательного совета "Металлиста-1925" Сергей Стороженко прокомментировал в интервью Tribuna.com инцидент с участием игрока харьковского клуба Дмитрия Кравченко.

"Тяжело что-то комментировать. Нет объективных обстоятельств, которые были бы установлены. С того, что я увидел на видео – поведение адекватное, на просьбу полиции реагирует правильно, речь не нарушена, двигательная деятельность не нарушена. Если алкоголь в организме в 9 раз превышает норму, то человек на ногах стоять не может. Поэтому у меня есть сомнения.

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А о том, кто виновен в ДТП, тут нужно, чтобы компетентные органы установили все обстоятельства, потом будем комментировать.

- Вам удалось пообщаться с футболистом об этом эпизоде?

– Нет, это не моя функция. Есть спортивный директор, главный тренер. Люди, которые руководят командой – генеральный директор. Пусть занимаются.

- Клуб будет проводить собственное расследование данной ситуации?

– Клуб будет ждать результатов полного, всестороннего, глубокого разбирательства, которое будет проведено полицией. А потом будем реагировать, – сказал Стороженко.

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В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков) Дмитрий Кравченко Металлист 1925
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Комментарии (3)
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Динамо-машина (Киев)
28.10.2020 в 16:22
Я видел видео, парень действительно максимально адекватный. С виду вообще не скажешь, что пьяный. Но я ни разу не слышал, что бы Драгер врал...
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hantolik58 (Харьков)
28.10.2020 в 16:19
Клуб Металлист 1925 проведет внутреннее расследование и накажет Кравченко. Полиция также применит к нему наказание, которое существует и приминается в таком случае.На видео не показано, что Кравченко "в стельку пьяній!", как пишут некоторые журналисты некоторых сайтов.
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K-Spirit (Киев)
28.10.2020 в 15:56
Да, конечно он был не пьян, так выпимши, крутые пацаны на сухую ж не ездят.
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