Стороженко: У меня есть сомнения, что Кравченко был пьян

Глава наблюдательного совета "Металлиста-1925" Сергей Стороженко прокомментировал в интервью Tribuna.com инцидент с участием игрока харьковского клуба Дмитрия Кравченко.

"Тяжело что-то комментировать. Нет объективных обстоятельств, которые были бы установлены. С того, что я увидел на видео – поведение адекватное, на просьбу полиции реагирует правильно, речь не нарушена, двигательная деятельность не нарушена. Если алкоголь в организме в 9 раз превышает норму, то человек на ногах стоять не может. Поэтому у меня есть сомнения.

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А о том, кто виновен в ДТП, тут нужно, чтобы компетентные органы установили все обстоятельства, потом будем комментировать.

- Вам удалось пообщаться с футболистом об этом эпизоде?

– Нет, это не моя функция. Есть спортивный директор, главный тренер. Люди, которые руководят командой – генеральный директор. Пусть занимаются.

- Клуб будет проводить собственное расследование данной ситуации?

– Клуб будет ждать результатов полного, всестороннего, глубокого разбирательства, которое будет проведено полицией. А потом будем реагировать, – сказал Стороженко.