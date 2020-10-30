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Денис Кожанов: Лучше бы в прошлом году Волынь вышла в УПЛ, чем Карпаты
Спорное мнение...
Хавбек "Миная"
- Тебе не удалось выйти с "Волынью" в УПЛ. Так получилось, что Денис Кожанов играет в УПЛ, а "Волынь" - в Первой лиге.
- Да, к сожалению, не получилось с "Волынью" выйти в элиту. Я всегда "Волыни" желаю удачи. Надеюсь, что в этом сезоне они выйдут. Команда это заслуживает.
- По делу уволили Тлумака и сменили на Сачко?
- С ним просто не продолжили контракт. Первый год все было хорошо - вышли на стыковые матчи и проиграли "Карпатам". Лучше бы тогда вышла "Волынь", чем "Карпаты". В следующем сезоне также были рядом, но не вышли. Не надо Тлумака винить. Скажу за себя: я виноват. Каждый должен нести ответственность за себя, - сказал Денис Кожанов.
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