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Денис Кожанов: Лучше бы в прошлом году Волынь вышла в УПЛ, чем Карпаты

Первая лига
(1 голосов)

Спорное мнение...

Денис Кожанов: Лучше бы в прошлом году Волынь вышла в УПЛ, чем Карпаты
Новина українською

Хавбек "Миная" Денис Кожанов в эфире канала "Футбол 1" рассказал о выступления за "Волынь" в прошлом сезоне.

- Тебе не удалось выйти с "Волынью" в УПЛ. Так получилось, что Денис Кожанов играет в УПЛ, а "Волынь" - в Первой лиге.

- Да, к сожалению, не получилось с "Волынью" выйти в элиту. Я всегда "Волыни" желаю удачи. Надеюсь, что в этом сезоне они выйдут. Команда это заслуживает.

- По делу уволили Тлумака и сменили на Сачко?

- С ним просто не продолжили контракт. Первый год все было хорошо - вышли на стыковые матчи и проиграли "Карпатам". Лучше бы тогда вышла "Волынь", чем "Карпаты". В следующем сезоне также были рядом, но не вышли. Не надо Тлумака винить. Скажу за себя: я виноват. Каждый должен нести ответственность за себя, - сказал Денис Кожанов.

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В статье: Денис Кожанов Волынь (Луцк) Карпаты (Львов) ФК Минай
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Источник:
Футбол 1/2/3

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