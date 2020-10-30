Оболонь подписала воспитанника Динамо

" Оболонь " подписала украинского защитника Павла Лукьянчука.

Соглашение сторон рассчитано до конца нынешнего сезона. В своей новой команде Павел будет выступать под 18 номером.

Отметим, что последним местом работы футболиста был "Олимпик".

Лукьянчук является воспитанником запорожского "Металлурга", после чего постигал азы в ДЮФЛ "Динамо". Кроме "Олимпика" и "Динамо" Лукьянчук также поиграл за, "Верес" и венгерскую "Кишварду".