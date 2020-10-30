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Оболонь подписала воспитанника Динамо
Павел Лукьянчук вернулся в Киев
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Соглашение сторон рассчитано до конца нынешнего сезона. В своей новой команде Павел будет выступать под 18 номером.
Отметим, что последним местом работы футболиста был "Олимпик".
Лукьянчук является воспитанником запорожского "Металлурга", после чего постигал азы в ДЮФЛ "Динамо". Кроме "Олимпика" и "Динамо" Лукьянчук также поиграл за, "Верес" и венгерскую "Кишварду".
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Источник:ФК Оболонь
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