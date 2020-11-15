Первая Лига. Вялая ничья Нивы и Николаева

В середине этой недели украинское правительство приняло решение вести "карантин выходного дня", пытаясь справиться с растущим числом выявления COVID-19. Ограничения не касались футбольных матчей, вот только "Ниву" и "Николаев", вероятно, слишком поздно предупредили об этом. Большую часть игры складывалось впечатление, что футболисты расчитывали на выходной, а вместо этого приходилось бегать 90 минут.

Первая половина запомнилась большим количеством фолов и отсуствием каких-либо скоростей. Только против одного Андрея Резника игроки "Николаева" успели сфолить семь раз, не давая ему развивать контратаки тернопольской команды. Но даже когда "Нива" все же пробегала центр поля, ничего конкретного впереди создать не могла. В принципе, это же касалось и гостей, которые, несмотря на атакующюю мощь, смотрелись серо и инертно. Нулевой первый тайм не вызвал никаких вопросов, ведь на больше обе стороны, к сожалению не наработали.

Глобально, ничего не изменилось и после перерыва. "Корабелы" подарили надежду, забегав немного активнее в первые десять минут, и даже один раз опасно пробивали по воротам - удар пришелся немного выше. После же, игра успокоилась, и снова штиль - много фолов, неточных передач и фолов в центре поля. Чаще обычного на поле появлялись медицинские бригады обеих команд, оказывая помощь пострадавшим. А вот голов мы так и не увидели, и даже удаление Хруставки гостям не помогло.

"Нива" и "Николаев" хорошо смотрелись неделю назад, синхронно добыв победы над "Полесьем" и "ВПК-Агро", но сегодня их игра оставляла желать лучшего. Бороться и биться - это хорошо, но хочется больше качества и конструктива.

Первая лига, 13-й тур

"Нива" - "Николаев" 0:0

"Нива": Ермолов Даниил, Дворовенко Владислав, Демчук Максим, Вовченко Семен, Хохлов Вадим, Малащук Андрей, Гатала Игорь, Волохатый Роман, Процив Максим, Резник Андрей, Скакун Дмитрий

"Николаев": Агаларов Амир, Кулинич Сергей, Порох Богдан, Парцвания Темур, Ульянов Дмитрий, Кушниренко Богдан, Пономарь Руслан, Охрончук Владислав, Кравченко Сергей, Куксенко Богдан, Яворский Вадим

Удаление: Хруставка Олег 85 (вторая желтая)