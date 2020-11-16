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Дубинками били лежачих. Матч Верес - Волынь испортила полиция. ВИДЕО 18+
Садистские издевательства над фанатами во время матча Первой Лиги
Фанаты луцкой Волыни несмотря на карантин решили поддержать родную команду в выездном матче с Вересом. Поединок состоялся в Млынове (Ровенская область), но кроме победы команды Вирта произошло еще одно событие.
Болельщики Волыни в конце игры зажгли файеры и бросились на поле. Хулиганство стюарты даже не пытались остановить. Шанс показать себя получили правоохранители. Представители полиции не просто задержали фанатов, а в стиле белорусских силовиков били лежачих нарушителей резиновыми дубинками.
Футболисты пытались заступиться за своих болельщиков, но "правоохранители" решили самостоятельно разбираться с горячими головами.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Вереса, но осадок от увиденного, пожалуй, остался у обоих коллективов.
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