Дубинками били лежачих. Матч Верес - Волынь испортила полиция. ВИДЕО 18+

Фанаты луцкой Волыни несмотря на карантин решили поддержать родную команду в выездном матче с Вересом. Поединок состоялся в Млынове (Ровенская область), но кроме победы команды Вирта произошло еще одно событие.

Болельщики Волыни в конце игры зажгли файеры и бросились на поле. Хулиганство стюарты даже не пытались остановить. Шанс показать себя получили правоохранители. Представители полиции не просто задержали фанатов, а в стиле белорусских силовиков били лежачих нарушителей резиновыми дубинками.

Футболисты пытались заступиться за своих болельщиков, но "правоохранители" решили самостоятельно разбираться с горячими головами.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Вереса, но осадок от увиденного, пожалуй, остался у обоих коллективов.