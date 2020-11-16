  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Дубинками били лежачих. Матч Верес - Волынь испортила полиция. ВИДЕО 18+
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дубинками били лежачих. Матч Верес - Волынь испортила полиция. ВИДЕО 18+

Первая лига
(6 голосов)

Садистские издевательства над фанатами во время матча Первой Лиги

Дубинками били лежачих. Матч Верес - Волынь испортила полиция. ВИДЕО 18+
Новина українською

Фанаты луцкой Волыни несмотря на карантин решили поддержать родную команду в выездном матче с Вересом. Поединок состоялся в Млынове (Ровенская область), но кроме победы команды Вирта произошло еще одно событие.

Болельщики Волыни в конце игры зажгли файеры и бросились на поле. Хулиганство стюарты даже не пытались остановить. Шанс показать себя получили правоохранители. Представители полиции не просто задержали фанатов, а в стиле белорусских силовиков били лежачих нарушителей резиновыми дубинками.

Футболисты пытались заступиться за своих болельщиков, но "правоохранители" решили самостоятельно разбираться с горячими головами.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Вереса, но осадок от увиденного, пожалуй, остался у обоих коллективов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Болельщики Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футболхаб

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.11.2020 в 16:06
фк динамо за поддержку ультрасами полярных сов было наказание: штраф, стадион без зрителей... Посмотрим реакцию УАФ (или ФФУ, или АФУ)
Ответить
+1
-2
Maugli (Джунгли Африки)
16.11.2020 в 16:06
Быдлофанатов полезно воспитывать. Кроме физически - ещё и огромными штрафами.
Ответить
+10
-2
Tenma7 (Чернигов)
16.11.2020 в 15:57
Аффтору статьи надо больше эпитетов добавить, что бы оправдать действия идиотов полуголых
Ответить
+10
-2
ukatan (Харьковская обл.)
16.11.2020 в 15:50
На поле выбегать нельзя! Как говорили в армии: "не доходит через голову - дойдет через .опу".
Ответить
+13
-2
Ten0N (Leopolis)
16.11.2020 в 17:35
Сразу видно, как ты в армии в .опу получал.
Ответить
0
0
Леонід Скачков (Рівне)
16.11.2020 в 15:34
З хуліганами саме так і потрібно.Хто б їх бив,аби вони поводили себе як люди.
Ответить
+10
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 16:57
Просто ты ссикун!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 15:29
Бей, бей, бей, не жалей, чтоб к утру просохло!
Ответить
+1
-3
androma (Вересневе)
16.11.2020 в 15:25
Яким долпо # бом треба бути щоб побачити в цьому садистские издевательства над фанатами. Поліція молодці.
Ответить
+10
-3
белорус (Киев)
16.11.2020 в 15:19
Пипец, почти, как в Беларуси
Ответить
+2
-10
hochu.piva (Краматорск)
16.11.2020 в 15:14
доблестная полиция вшестером на одного ) как были козлами так и остались ниуа не изменилось
Ответить
+3
-9
Fritz (Кузнецовск)
16.11.2020 в 15:09
Молодці силовики! По іншому хлоп'ята не розуміють! Якого ... бігати! За Ківерцями є поле - там бігайте
Ответить
+12
-2
Lion Killer (Львів)
16.11.2020 в 15:05
Які претензії до силовиків, якшо те бидло не розуміє, шо на поле вибігати не можна.
Ответить
+12
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...