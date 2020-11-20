Луцк, Харьков, Сумы, Краматорск и Волочиск возвращаются - анонс 14-го тура Первой лиги

Пятница 20-е ноября станет днем проведения игр очередного тура Первой лиги. В календарь возвращаются красавцы-стадионы - луцкий "Авангард", харьковский ОСК "Металлист", сумской "Юбилейный", а также волочиская арена "Юность" и краматорский стадион "Авангард", которые ранее были лишены матчей домашних команд из-за карантина.

В турнирном плане, пожалуй, наибольшее внимание будет сосредоточено на Горишних Плавнях, куда приедет подтверждать свои амбиции киевская "Оболонь". При Павле Яковенко "пивовары" стабильно набирают очки и уже выбрались из трясины. Также любопытно как против "Альянса" сыграет текущий единоличный лидер турнира, одесский "Черноморец".

Центральный матч 14-го тура

"Горняк-Спорт" - "Оболонь". Обеим командам необходимо брать очки в этом матче - "Оболони", чтобы вылезти из середины турнирной таблицы и подняться к лидерам, "горнякам" - чтобы удержаться в тройке лидеров. У обеих команд по одной дисквалификационной потере - у киевлян не сыграет нападающий Александр Батальский, а в плавнянцев - полузащитник Юрий Батюшин. (Тарас Вархоляк)

Команда Жабченко продолжает идти в тройке лидеров, но неделю назад неожиданно была по всем статьям разбита "Полесьем", что не позволило им укрепить свои позиции. Матч против "Оболони" - хороший шанс вновь доказать свои амбиции, ведь в случае фиаско их дела будут совсем плохи. "Пивовары" после прихода Яковенко преобразились и смогли наладить результаты. В прошлом туре забили пять "Авангарду", например. (Георгий Грошев)

Оставшиеся встречи

"Альянс" - "Черноморец". Лидер правильно отреагировал на удаление Микицея в матче с "Металлистом 1925", а вот Артур Авагимян снова включил режим "чудо", что принесло победу в меньшинстве (2:0). Но те, кто думает, что с "Альянсом" будет проще, не должны обольщаться. Да, на выезде "Черноморец" еще не проигрывал в этом чемпионате, но и команда Юрия Ярошенко вернется в Сумы на стадион "Юбилейный", а значит будет иметь повышенную мотивацию сыграть максимально удачно. К тому же сразу двух защитников Сергей Ковалец потерял - тот же Микицей и Виктор Лиховидько пропустят матч из-за дисквалификации. (Артур Кисляченко)

"Агробизнес" - "Нива". Когда казалось, что команде из Волочиска в этом сезоне ничего не нужно, они добыли четыре победы подряд. Команда Чижевского уже третья и не планирует останавливаться. Что сможет противопоставить "Нива"? Борьба, желание, самоотдача - все как обычно. Вот только хватит ли этого? (Георгий Грошев)

"Полесье" - "Николаев". И без Максима Гавриленко подопечные Сергея Шищенко способны демонстрировать высокий уровень и добиваться результата. Одного из лидеров в прошлом туре удалось обыграть на его стадионе со счетом 2:0. На "Банникова" житомиряне выиграли только один матч из шести, так что домашним это поле можно называть для коллектива лишь формально, как оно и есть на самом деле. "Николаев" же проведет уже шестой поединок на выезде кряду, лишь в одном из пяти предыдущих команда Ильи Близнюка потерпела поражение. Не думаю, что проиграют "корабелы" и в предстоящем выезде. (Артур Кисляченко)

"Металлист 1925" - "Кремень". 6-и 11-ю команду чемпионата соответственно разделяет 4 очка. В этом поединке увидим еще одну интересную тренерскую дуэль давних товарищей - Сергея Кривенцова с Александром Головко. "Кремню" в матче не поможет нападающий Станислав Сорокин - он дисквалифицирован. (Тарас Вархоляк)

Команда Кривенцова за последние пять игр добыла лишь одну победу, а в прошлом туре проиграла "Черноморцу" играя в большинстве. Вопрос к харьковчанам все больше, и уже в пятницу на некотоые они могут ответить. Нужно лишь обыграть "Кремень", который совсем раскис после бодрого старта. (Георгий Грошев)

"Волынь" - "Прикарпатье". Эти команды многое связывает, в частности "ковидный" матч в рамках Кубка в сентябре, который "крестоносцы" проиграли на своем поле (0:1), буквально накануне отдав сопернику Ростислава Волошиновича. У гостей не сможет сыграть Владислав Семотюк, а за "Волынь" не имеет права выступить Артур Рябов. Правда потеря хозяев все же восполнима, тогда как у гостей кадровый ресурс не столь мощный. После поражения в дерби подопечным Василия Сачко не стоит ждать поблажек от судьбы, так что желательно показать свой максимум и не расслабляться до последней секунды.

Матч не состоится из-за коронавируса . (Артур Кисляченко)

"Авангард" - "Верес". Футболисты Юрия Вирта в понедельник обыграли "Волынь" в дерби, добыв сверхважную победу. Особенно, если вспомнит неожиданное поражение в игре против "Альянса". Теперь их ждет далекий выезд в Краматорск, вот только "Авангард" уже не выглядит таким страшным соперником, как в прошлом сезоне. Предполагаем, что "Верес" не проиграет. (Георгий Грошев)

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"Кристалл" - "ВПК-Агро". Гости триумфально продолжили свое шествие по сетке Кубка, но в чемпионате дважды уступили дома командам из вершины таблицы. Выезд в Херсон, где подопечные Сергея Вяляева очков еще не набирали, отличный шанс прервать серию неудач. "Кристалл" сам упустил возможность добыть победу в Кременчуге, не реализовав пенальти при счете 0:0, а потом еще и пропустив с игры. У аутсайдера с каждым туром все меньше шансов все-таки выбраться из передряги и спастись от вылета. (Артур Кисляченко)