Пидкивка спасает ничью. Обескровленный Черноморец оступается в Сумах

Не важно, кто ты - лидер УПЛ или первой лиги - коронавирус тебя жалеть не будет. Все знают, что из-за вирусной болезни киевское "Динамо" потеряло многих футболистов основы, и с такими же проблемами к матчу в Сумах подходил "Черноморец", который возглавляет таблицу ПФЛ. На игру не приехало сразу 14 игроков одесситов, из которых восемь сдали положительные тесты. Да, в распоряжении Ковальца остались лидеры - Ковбаса и Авагимян, но в заявке "моряков" было лишь 13 исполнителей. Маловато, не находите?

Как бы там ни было, раз "Черноморец" вышел на игру, значит жалеть мы его не будем. Да и особо не за что. В первом тайме они смотрелись активнее соперника, и наиграли на забитый гол. Авагимян обязан был выводить гостей вперед, но не реализовал пенальти, а после еще и плохо сыграл на добивании. А ведь "Металлисту 1925" он забил из гораздо более сложной позиции.

"Альянс" старался не уступать сопернику, но кроме пары неплохих контратак вспомнить нам особо нечего. Гости были ближе к голу, стараясь пробивать с разных дистанций. Отдельного упоминания заслужил и главный арбитр встречи, который за 90 минут успел показать восемь желтых карточек. Шесть из них нашли своих героев еще до перерыва, а Агапов даже отправился отдыхать досрочно.

Концовка встречи осталась за хозяевами, что вполне логично - одесситы практически всю игру провели одним составом, и держать заданный темп было не так и просто. Именно усталость подвела гостей, которые уже в компенсированное время привезли пенальти на свои ворота. Но "Альянс" не забил, а Роман Пидкивка стал героем встречи для всей Одессы. Команды сегодня поделили по одному очку, что в целом можно назвать справедливым. "Моряки" оступаются в Сумах, но первое место не теряют.

Первая лига, 14-й тур

"Альянс" - "Черноморец" 0:0

"Альянс": Важинский Ярослав, Пикуль Константин, Медведев Александр, Неплях Евгений, Осадчий Ян, Лебеденко Александр, Ярошенко Константин, Пиднебенной Вячеслав, Агапов Николай, Сидоренко Ярослав, Зубков Илья

"Черноморец": Пидкивка Роман, Якимов Андрей, Граматик Константин, Титаевський Никита, Путря Илья, Гейко Дмитрий, Козак Артем, Валеев Ринар, Авагимян Артур, Колбаса Артем, Бугай Владислав