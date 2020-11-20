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Пидкивка спасает ничью. Обескровленный Черноморец оступается в Сумах

Первая лига
(3 голосов)

Команды не забили по одному пенальти

Пидкивка спасает ничью. Обескровленный Черноморец оступается в Сумах
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Не важно, кто ты - лидер УПЛ или первой лиги - коронавирус тебя жалеть не будет. Все знают, что из-за вирусной болезни киевское "Динамо" потеряло многих футболистов основы, и с такими же проблемами к матчу в Сумах подходил "Черноморец", который возглавляет таблицу ПФЛ. На игру не приехало сразу 14 игроков одесситов, из которых восемь сдали положительные тесты. Да, в распоряжении Ковальца остались лидеры - Ковбаса и Авагимян, но в заявке "моряков" было лишь 13 исполнителей. Маловато, не находите?

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Как бы там ни было, раз "Черноморец" вышел на игру, значит жалеть мы его не будем. Да и особо не за что. В первом тайме они смотрелись активнее соперника, и наиграли на забитый гол. Авагимян обязан был выводить гостей вперед, но не реализовал пенальти, а после еще и плохо сыграл на добивании. А ведь "Металлисту 1925" он забил из гораздо более сложной позиции.

"Альянс" старался не уступать сопернику, но кроме пары неплохих контратак вспомнить нам особо нечего. Гости были ближе к голу, стараясь пробивать с разных дистанций. Отдельного упоминания заслужил и главный арбитр встречи, который за 90 минут успел показать восемь желтых карточек. Шесть из них нашли своих героев еще до перерыва, а Агапов даже отправился отдыхать досрочно.

Концовка встречи осталась за хозяевами, что вполне логично - одесситы практически всю игру провели одним составом, и держать заданный темп было не так и просто. Именно усталость подвела гостей, которые уже в компенсированное время привезли пенальти на свои ворота. Но "Альянс" не забил, а Роман Пидкивка стал героем встречи для всей Одессы. Команды сегодня поделили по одному очку, что в целом можно назвать справедливым. "Моряки" оступаются в Сумах, но первое место не теряют.

Первая лига, 14-й тур
"Альянс" - "Черноморец" 0:0
"Альянс": Важинский Ярослав, Пикуль Константин, Медведев Александр, Неплях Евгений, Осадчий Ян, Лебеденко Александр, Ярошенко Константин, Пиднебенной Вячеслав, Агапов Николай, Сидоренко Ярослав, Зубков Илья
"Черноморец": Пидкивка Роман, Якимов Андрей, Граматик Константин, Титаевський Никита, Путря Илья, Гейко Дмитрий, Козак Артем, Валеев Ринар, Авагимян Артур, Колбаса Артем, Бугай Владислав

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (3)
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Bastard (Одесса)
20.11.2020 в 16:39
ка-ле-ки!
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jnp49 (ОДЕССА)
20.11.2020 в 16:37
Какой ДЕБИЛЬНЫЙ авторский комментарий.., он-то хоть сам матч видел??? Или смотрел его через призму тёмных очков???ОБА пенальти были "нарисованы" Задираном. А те которые ЧЕРНОМОРЕЦ действительно заслужил, "этот" с позволения сказать РЕФЕРИ не поставил. Возмущает другое - как можно ставить пенальти КОТОРОГО НЕ БЫЛО на самой финишной ленточке матча ???Одним словом вывод ясен - СУДЬЯ (именно "ТОТ", о котором обычно кричат полные стадионы).., на БОЛЬШУЮ БУКВУ "П"!Как вообще такие ДЕБИЛЫ могут судить футбол ???А ЧЕРНОМОРЕЦ сегодня МОЛОДЕЦ.., честно наиграл на своё завоёванное очко, которое этот "П" хотел отнять у молодых одесских пацанов!
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Бандеровець) (Одесса)
20.11.2020 в 16:15
Судья ган......ще!
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