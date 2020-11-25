Первая Лига. Альянс на выезде побеждает Кремень

В прошлом туре "Кремень" не пощадил харьковский "Металлист 1925", добыв минимальную победу на выезде. Три очка позволили команде Головко улучшить позиции в таблице после печальной серии неубедительных результатов. В хорошей форме также прибывал и "Альянс". Да, внимательные болельщики скажут, что у команды сейчас две игры без побед. Но во-первых, неделю назад они сыграли вничью с "Черноморцем", идущим в лидерах, а до этого не по делу влетели "Прикарпатью", создав моментов не меньше соперника, и обыграли грозный "Верес". Не так и плохо, если разобраться.

Визитной карточкой "Кремня" образца прошлого сезона была качественная игра на домашнем поле. Но "Альянс", вероятнее всего, не знал об этом факте, и полностью превзошел соперника в первой половине встречи. Нельзя сказать, что они создали много моментов у ворот Данковича, но в плане атак и подходов к штрафной точно были впереди. Представители Кременчуга проснулись только к середине тайма, поняв, что подобная игра в их исполнении вряд ли позволит добыть положительный результат. Выделялся Сорокин, который разгонял атаки своей команды. По крайней мере, он хотя бы пытался это делать.

Во втором тайме "Кремень" смог немного сравняться с соперником. Они не решились играть первым номером, но несколько раз опасно выбегали в контратаки, что уже неплохо. Но интереснее все равно был "Альянс" - чего только стоил момент Сидоренко, который выходил один на один с вратарем, пробив мимо дальней штанги. Ярослав после первой неудачной попытки не остановился, таки вписав свое имя в графу забитых. Защитники хозяев забыли форварда в своей штрафной, и тот головой пробил после навеса товарища. Можем сказать одно - справедливо. Спустя десять минут "Альянс" преимущество увеличил - Загинайлов нанес выстрел головой в штангу, после чего вратарь не очень уверенно зафиксировал мяч, позволив тому немного пересечь линию ворот. Арбитр указал на центр поля.

Виктория "Альянса" заканчивает удачную серию "Кремня", которые дважды подряд побеждали до этого. Гости действительно сегодня смотрелись лучше оппонента, а потому к итоговому результату вряд ли будут какие-то вопросы.

Первая лига, 15-й тур

"Кремень" - "Альянс" 0:2

Гол: Сидоренко Ярослав 71, Загинайлов Сергей 82

"Кремень": Данкович Роман, Мягков Павел, Зубков Руслан, Сантос Гонсалвес Антонио Франциско, Чеботаев Сергей, Норенков Денис, Да Силва Лима Жонатан, Брюхов Илья, Бычков Богдан, Сорокин Станислав, Мурашов Евгений

"Альянс": Важинский Ярослав, Пикуль Константин, Медведев Александр, Пистный Руслан, Неплях Евгений, Лебеденко Александр, Ярошенко Константин, Пиднебенной Вячеслав, Шарай Владислав, Сидоренко Ярослав, Зубков Илья