Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В касание над вратарем! ВИДЕО крутого гола в центральном матче тура Первой лиги
Геннадий Пасич продолжает традицию второго дивизиона радовать зрителей эффектными мячами
Ровенский "Верес" в нынешнем сезоне всерьез претендует на одно из мест на пьедестале Первой лиги. И это неудивительно, ведь в составе команды Юрия Вирта выступает немало игроков, которые имеют богатый опыт выступлений на уровне Премьер-лиги. Один из таких - Геннадий Пасич.
Именно он стал одним из героев центрального матча 15-го тура Первой лиги, в котором "Верес" побеждает одного из главных конкурентов - "Горняк-Спорт". Вингер на 20-й минуте матча эффектно забросил мяч за шиворот голкиперу, сделав счет 2:0. Кто-то скажет - случайность, а мы ответим - это Первая лига, здесь возможно все!
Добавим, что для Пасича это четвертый гол в текущем сезоне, всего он принял участие в 14 поединках.
Популярное сейчас
- Вечеринка в Киеве, лицо команды Б, пим, пам, пум – и вуаля. Испанские СМИ - о матче Динамо - Барселона
- Буяльский увидел, когда Динамо посыпалось в матче с Барселоной
- Растоптанное Динамо, невезучий Ребров и трэш по-черниговски. Главные новости от 24 ноября
- Верес - Горняк-Спорт. В погоне за счастьем - анонс с прогнозом на центральный поединок 15-го тура Первой лиги
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО