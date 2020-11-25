В касание над вратарем! ВИДЕО крутого гола в центральном матче тура Первой лиги

Ровенский "Верес" в нынешнем сезоне всерьез претендует на одно из мест на пьедестале Первой лиги. И это неудивительно, ведь в составе команды Юрия Вирта выступает немало игроков, которые имеют богатый опыт выступлений на уровне Премьер-лиги. Один из таких - Геннадий Пасич.

Именно он стал одним из героев центрального матча 15-го тура Первой лиги, в котором "Верес" побеждает одного из главных конкурентов - "Горняк-Спорт". Вингер на 20-й минуте матча эффектно забросил мяч за шиворот голкиперу, сделав счет 2:0. Кто-то скажет - случайность, а мы ответим - это Первая лига, здесь возможно все!

Добавим, что для Пасича это четвертый гол в текущем сезоне, всего он принял участие в 14 поединках.