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Вирт: В первой-второй лиге игрокам очень сложно заработать на квартиру
Главный тренер Вереса рассказал об уровне зарплат в клубе
Главный тренер "
"Чтобы в "Вересе" были зарплаты по 50-70 тысяч гривен – таких зарплат у нас нет. У нас хорошая зарплата, но в среднем – небольшие деньги. Если взять всех и поделить, то в среднем – небольшая зарплата.
В Первой-Второй лиге очень сложно заработать на квартиру, потому футболисты и живут на базах, чтобы сэкономить, не снимать квартиры, уменьшить расходы. Хорошо, что у нас есть и база, и питание. Они могут тут жить. Основной заработок – Премьер-лига. Там можно заработать на квартиру и машину.
Так что есть стимул с "Вересом" попасть в УПЛ, тогда и зарплата пойдет, можно будет смотреть и на квартиры, и на автомобили", – сказал Вирт.
Напомним, что "Верес" идет на 2-м месте в Первой лиге и
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