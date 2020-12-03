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Вирт: В первой-второй лиге игрокам очень сложно заработать на квартиру

Первая лига
(1 голосов)

Главный тренер Вереса рассказал об уровне зарплат в клубе

Вирт: В первой-второй лиге игрокам очень сложно заработать на квартиру
Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт в эфире шоу Трендец рассказал об уровне зарплат у игроков команды.

"Чтобы в "Вересе" были зарплаты по 50-70 тысяч гривен – таких зарплат у нас нет. У нас хорошая зарплата, но в среднем – небольшие деньги. Если взять всех и поделить, то в среднем – небольшая зарплата.

В Первой-Второй лиге очень сложно заработать на квартиру, потому футболисты и живут на базах, чтобы сэкономить, не снимать квартиры, уменьшить расходы. Хорошо, что у нас есть и база, и питание. Они могут тут жить. Основной заработок – Премьер-лига. Там можно заработать на квартиру и машину.

Так что есть стимул с "Вересом" попасть в УПЛ, тогда и зарплата пойдет, можно будет смотреть и на квартиры, и на автомобили", – сказал Вирт.

Напомним, что "Верес" идет на 2-м месте в Первой лиге и вышел в 1/4 финала Кубка Украины.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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NikosFutboloidos (Chop)
03.12.2020 в 21:59
За які це послуги в УПЛ можна заробити на квартиру?. Недоговорює Юрчик.
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