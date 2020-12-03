Вирт: В первой-второй лиге игрокам очень сложно заработать на квартиру

Главный тренер " Вереса " Юрий Вирт в эфире шоу Трендец рассказал об уровне зарплат у игроков команды.

"Чтобы в "Вересе" были зарплаты по 50-70 тысяч гривен – таких зарплат у нас нет. У нас хорошая зарплата, но в среднем – небольшие деньги. Если взять всех и поделить, то в среднем – небольшая зарплата.

В Первой-Второй лиге очень сложно заработать на квартиру, потому футболисты и живут на базах, чтобы сэкономить, не снимать квартиры, уменьшить расходы. Хорошо, что у нас есть и база, и питание. Они могут тут жить. Основной заработок – Премьер-лига. Там можно заработать на квартиру и машину.

Так что есть стимул с "Вересом" попасть в УПЛ, тогда и зарплата пойдет, можно будет смотреть и на квартиры, и на автомобили", – сказал Вирт.