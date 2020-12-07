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Президент ПФЛ подведет итог первой части сезона в Первой и Второй лигах

Первая лига
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Вместе с заслуженным тренером

Президент ПФЛ подведет итог первой части сезона в Первой и Второй лигах
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир ночью, 8 декабря, на телеканале XSPORT в 00:20.

Гости студии - президент ФПЛ Александр Каденко и заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.

В выпуске:

  • заключительный матч 2020 в Сумах;
  • наиболее заметные события в Первой лиге;
  • лучшие голы в Первой и Второй лигах по версии "Украина футбольной";
  • ожидания от весенней части сезона.
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В статье: Первая лига Вторая лига Анатолий Бузник ПФЛ Александр Каденко
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Источник:
ПФЛ

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