Первая лига
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Президент ПФЛ подведет итог первой части сезона в Первой и Второй лигах
Вместе с заслуженным тренером
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир ночью, 8 декабря, на телеканале XSPORT в 00:20.
Гости студии - президент ФПЛ Александр Каденко и заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.
В выпуске:
- заключительный матч 2020 в Сумах;
- наиболее заметные события в Первой лиге;
- лучшие голы в Первой и Второй лигах по версии "Украина футбольной";
- ожидания от весенней части сезона.
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Источник:ПФЛ
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