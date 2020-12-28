Полузащитник стал лучшим игроком "франковских орлов" в осенней части Первой лиги

По итогам голосования болельщиков в соцсетях лучшим игроком " Прикарпатья " осенней части чемпионата в Первой лиге стал 20-летний атакующий полузащитник Владислав Семотюк (116 голосов). В этом сезоне в составе команды он провел 14 матчей, отметился одним ассистом.

На втором месте Назарий Воробчак (51 голос), а на третьем - Роман Борисевич (29 голосов).

Также в топе Роман Дитко, Иван Сондей, Роман Кузьмин и Роман Барчук.

По итогам осенней части чемпионата "Прикарпатье" занимает 14 позицию в турнирной таблице с 16 команд.