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Полузащитник стал лучшим игроком "франковских орлов" в осенней части Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Определяли болельщики

Полузащитник стал лучшим игроком "франковских орлов" в осенней части Первой лиги
Новина українською

По итогам голосования болельщиков в соцсетях лучшим игроком "Прикарпатья" осенней части чемпионата в Первой лиге стал 20-летний атакующий полузащитник Владислав Семотюк (116 голосов). В этом сезоне в составе команды он провел 14 матчей, отметился одним ассистом.

На втором месте Назарий Воробчак (51 голос), а на третьем - Роман Борисевич (29 голосов).

Также в топе Роман Дитко, Иван Сондей, Роман Кузьмин и Роман Барчук.

По итогам осенней части чемпионата "Прикарпатье" занимает 14 позицию в турнирной таблице с 16 команд.

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В статье: Первая лига Прикарпатье (Ивано-Франковск) Владислав Семотюк
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Источник:
Прикарпаття

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