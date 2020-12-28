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Полузащитник стал лучшим игроком "франковских орлов" в осенней части Первой лиги
Определяли болельщики
По итогам голосования болельщиков в соцсетях лучшим игроком "
На втором месте Назарий Воробчак (51 голос), а на третьем - Роман Борисевич (29 голосов).
Также в топе Роман Дитко, Иван Сондей, Роман Кузьмин и Роман Барчук.
По итогам осенней части чемпионата "Прикарпатье" занимает 14 позицию в турнирной таблице с 16 команд.
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